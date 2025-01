Jennifer Lopez marca tendencia con este elegante diseño de uñas de los 90

Jennifer Lopez no solo es ícono de la música y el cine, también dicta las tendencias en moda y belleza. Su último look, que ha causado sensación en redes sociales, revive un estilo que fue un must en los años 90: uñas largas, cuadradas y en un sofisticado tono chocolate cherry.

El diseño fue revelado en la cuenta oficial de Instagram de Tom Bachik, el nail artist de confianza de J.Lo y otros grandes nombres de Hollywood. En la imagen, las manos de la diva del Bronx lucen impecables, con uñas largas de forma cuadrada, un estilo que dominó esa década y que hoy vuelve a ser un símbolo de elegancia y nostalgia.

¿Por qué el tono chocolate cherry es tendencia?

Este tono, una mezcla perfecta entre marrón profundo y matices de cereza oscura, es ideal para quienes buscan un color sofisticado , cálido y atemporal. Según expertos en color, los tonos oscuros como el chocolate cherry no solo estilizan las manos, sino que también complementan cualquier look, desde los más casuales hasta los más glamorosos.

El regreso de este diseño confirma que las tendencias noventeras están más vivas que nunca. Las uñas cuadradas, que durante años cedieron protagonismo a estilos más minimalistas como las almond nails o las coffin nails, ahora vuelven a reclamar su lugar con fuerza.

Cómo lograr el look de Jennifer Lopez en tu manicura

Si quieres recrear este diseño, asegúrate de acudir con un profesional que domine la técnica de uñas largas cuadradas, ya sea en acrílico o gel. El tono chocolate cherry es clave: busca esmaltes con un acabado brillante y tonos profundos, o inspírate directamente en los productos que suele utilizar Tom Bachik.

Jennifer Lopez nos demuestra, una vez más, que la moda es cíclica y que los clásicos nunca pasan de moda. ¿Te atreves a llevar estas uñas icónicas que gritan elegancia y nostalgia al mismo tiempo? ¡Es el momento perfecto para intentarlo!