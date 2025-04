Kate Middleton luce corte de pelo con capas largas que adelgaza el rostro y regala movimiento al cabello

Kate Middleton no solo es un ícono de la realeza británica, también lo es del estilo clásico y sofisticado que nunca pasa de moda. Y esta primavera volvió a demostrarlo con un look que está dando de qué hablar. Hablamos de un corte de cabello a capas que no solo estiliza el rostro, sino que también aporta un movimiento natural y favorecedor a cualquier melena.

Desde sus apariciones públicas más recientes, el nuevo corte de la princesa de Gales ha llamado la atención por su aire elegante. Las capas suaves, perfectamente integradas, enmarcan su rostro, suavizan sus facciones y logran un efecto visual que muchas buscamos: afinar los contornos sin necesidad de maquillaje. Pero, ¿cómo se llama exactamente este corte y por qué es tan favorecedor?

El corte que lleva Middleton se conoce como “layered haircut” o simplemente corte en capas. Este estilo consiste en cortar el cabello en diferentes longitudes, logrando así que las ondas se superpongan de forma natural. Lo más importante de este tipo de corte es su capacidad para adaptarse a distintos tipos de rostro, texturas y largos de cabello.

En el caso de Kate, sus capas están pensadas para agregar volumen en la parte superior y aligerar los laterales, algo que funciona perfecto para estilizar el rostro, sobre todo si se acompaña de un ligero contorno en la zona de los pómulos con mechones frontales. Además, este corte es ideal para quienes desean evitar que el cabello se vea pesado o sin vida.

¿Cuál es la diferencia entre un corte en capas y un degrafilado?

El corte en capas implica seccionar el cabello en distintos niveles de longitud, generando un efecto dinámico, con movimiento y volumen. Mientras que, el degrafilado se enfoca más en quitar peso al cabello sin necesariamente crear capas tan visibles. Es una técnica en la que se usa la tijera de forma vertical o con navaja para desvanecer las puntas, logrando un acabado más sutil.

¿Por qué el corte en capas de Kate es tan favorecedor?

Este tipo de corte funciona como un truco visual que rejuvenece, estiliza y da forma. Las capas bien colocadas pueden alargar visualmente el rostro redondo, suavizar una mandíbula marcada o incluso destacar los pómulos, dependiendo del diseño. Además, es un corte versátil que se adapta tanto a looks formales como casuales.

En el caso de Kate, su melena larga y con ondas suaves permite que las capas se vean naturales y elegantes. También es un corte fácil de peinar, ya que incluso con un secado al aire, las capas aportan movimiento y textura sin esfuerzo. ¿Lo mejor? Funciona tanto en cabello lacio como en ondulado.

¿A quién le queda bien este tipo de corte?

El corte en capas es un aliado para prácticamente cualquier tipo de rostro y textura capilar, solo hay que ajustar el largo o la posición de las capas según las necesidades de cada persona. Por ejemplo, si tienes rostro redondo, las capas largas y desfasadas ayudan a estilizar. Si tu cabello es muy fino, las ondas suaves aportan volumen. ¡Tú decides que opción va mejor contigo!