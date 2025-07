Maquillaje con pecas, el makeup que está revolucionando las red capet

Esta semana tuvimos la presentación dedos películas queridas y esperadas por los fans. A inicios de la semana, Vanessa Kirby nos daba cátedra de cómo lucir un maquillaje natural con pecas de forma elegante e impecable durante su paso por la blue carpet de Los cuatro fantásticos en LA. Y ayer por la noche fue el turno de Lindsay Lohan, quien se encuentra en el país para la promoción de su más reciente película Otro viernes de locos. Durante la premiere realizada en Parque Toreo pudimos ver que la actriz volvió a elegir un maquillaje natural que además de hacerla lucir hermosa, le dio un toque de juventud que nos hace preguntarnos si las pecas son las responsables de quitarnos unos años de encima.

Esta es la segunda vez que la actriz de Un viernes de locos elige este look, pues, durante el estreno mundial de la secuela de esta película de 2003, Lindsay ya se había decantado por presumirse este look que sin duda alguna se está llevando el puesto como la tendencia del verano.

Maquillaje con pecas: una tendencia que se posiciona con fuerza

Las pecas son sinónimo de frescura, juventud y un aire veraniego, es por ello que muchas están apostando por elegirlo como su maquillaje predilecto gracias a su naturalidad. En el pasado, las tendencias de maquillaje buscaban cubrir estas “imperfecciones” creando productos de alta cobertura o apostando por maquillajes que eliminaran su presencia, sin embargo, hoy en día son símbolo de belleza genuina, estilo y luminosidad.

Incluso aquellas personas que no nacieron con ellas están dibujándolas con productos tan sencillos como lápices de ceja o delineadores líquidos.

La actriz Erin Kellyman también celebra sus pecas apostando por ellas durante eventos y ceremonias. Tristan Fewings/Getty Images

En las recientes premieres que de Otro viernes de locos y Los cuatro fantásticos, este maquillaje acaparó los reflectores, pues, sus portadoras, Vanessa Kirby y Lindsay Lohan, se veían radiantes en él, destacando unas pieles muy luminosas que aportaron aire de jovialidad y frescura; cejas naturales y delicadas; y por supuesto las protagonistas: las pecas.

Sin embargo, no han sido las primeras en apostar por él. Actrices como Julianne Moore, Isla Fisher, la supermodelo, Gisele Bündchen, Zoë Kravitz o Emma Stone son algunos de los rostros de Hollywood que en más de una ocasión han dejado ver sus pecas en looks que las hacen ver radiantes.

¿Cómo lograr un look con pecas en casa?

BB Cream

Si tu piel ya cuenta con pecas naturales lo ideal para resaltarlas es apostar por el uso de BB cream, gracias a la baja cobertura de esta base (que además cuida tu piel) permitirá que las pecas sean visibles.

Highlighter

Apuesta por un iluminador y colócalo en la parte alta de tus pómulos, mucha de la magia de este maquillaje es lograr una piel radiante y luminosa, apuesta por la presentación líquida o en pre base de este producto para darle a tu piel la apariencia de brillo natural.

Pecas (artificiales)

Si no cuentas de manera natural con ellas, puedes recurrir al uso de delineadores líquidos en color café o capuccino para dibujarlas sobre tu piel. Aplícalos sobre pómulos y nariz para un aspecto natural.

Blush

El rubor es un elemento importante para este makeup, apuesta por tonos durazno para obtener la apariencia completa de “piel de verano” o “besada por el sol”.

Lip gloss glossy

Aplica tu tinta favorita de labios con pequeños golpecitos y finaliza con una capa de tu gloss más brilloso.

El maquillaje con pecas ha llegado no como tendencia sino como un look que nos invita a lucir y celebrar nuestra belleza natural y las alfombras rojas lo confirman: este es el look que debes usar si quieres lucir joven y fresca.