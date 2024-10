¿Maquillajes infravalorados? Descubre cómo puedes aprovechar al máximo tus cosméticos

Se sincera y responde: ¿cuántos cosméticos tienes y cuáles realmente usas? De pronto, nos encontramos rodeadas de una multitud de productos, desde correctores hasta iluminadores. Sin embargo, en esta abundancia, hay ciertos maquillajes que suelen estar infravalorados y no estás aprovechándolos como se debe.

A menudo, la publicidad y las tendencias del momento centran su atención en nuevos productos con atractivas presentaciones e innovadoras texturas, dejando de lado otros que podrían ser igual de efectivos o incluso superiores. Reconocer el valor de estos cosméticos menospreciados nos permite diversificar nuestro kit de maquillaje y explorar nuevas posibilidades.

Cosméticos infravalorados que debes usar

En el mundo de la belleza, hay productos que a menudo no reciben la atención que merecen. Aquí te presento algunos cosméticos infravalorados y consejos para sacarles el máximo provecho.



Base perfecta: “’Soft Glam Satin Foundation’. Esta base líquida es de larga duración e hidratante, y ofrece una cobertura de ligera a media para todo tipo de piel. Lo que hace único a este producto es la infusión del Complejo Hidratante de Hibisco, ideal para pieles más maduras”, Jennie Laar Chief Commercial Officerm de e.l.f. Beauty . Rubor en polvo: Una usuaria de reddit cuenta: “He probado los tonos ‘Shame On You’ y ‘Flirt It Up’ del Sephora Collection Colorful Blush y ¡me encantan! El primero lo uso desde hace tiempo y el segundo lo incorporé a mi rutina gracias a la recomendación de MakeupbyAriel. Ambos tonos son preciosos y la fórmula es increíble: suave, pigmentada y muy fácil de difuminar. Lo mejor es que no deja parches, como suele ocurrir con otros polvos”. Lápiz para cejas perfectas: “Me encanta absolutamente el “Ultra Precise Brow Pencil” de e.l.f. Cosmetics. Este lápiz de cejas retráctil de doble punta se compara con cualquier equivalente de marcas de prestigio en el mercado. Lo que más me gusta es que, fiel a su nombre, la punta precisa y el cepillo en cada extremo te permiten dar forma y rellenar tus cejas con precisión para un aspecto más lleno y natural”, comenta Jennie Laar, Senior Vice President de e.l.f. Beauty.

Aprende cómo cada producto se adapta a tus necesidades específicas Archivo Bruma para la cara: Los mist faciales a menudo se consideran un lujo, pero en realidad son una herramienta multifacética que puede transformar tu rutina. Proporcionan hidratación, fijan el maquillaje y reavivan la piel durante el día. Sigue nuestro consejo: ten una bruma facial a mano para usarla después de aplicar el maquillaje o a lo largo del día para refrescar tu rostro. Los ingredientes hidratantes pueden ayudar a que tu piel luzca radiante y saludable.

Cómo aprovechar más tus cosméticos

Además de reconocer los productos infravalorados, es esencial aprender a sacar el máximo provecho de ellos. Aquí hay algunas técnicas para optimizar el uso de tus cosméticos:

“Uno de los consejos que he aprendido de los maquilladores es dejar que tu crema hidratante y tu primer se asienten en la piel antes de aplicar las siguientes capas de maquillaje. Aunque no siempre es práctico si solo tienes cinco minutos para prepararte, cuando hay tiempo para un look más glamuroso, deja que la crema hidratante y el primer se asienten, y siempre termina con un buen spray fijador”, nos comparte la Senior Vice President de e.l.f. Beauty.

Además:



No tengas miedo de mezclar productos. Combina un iluminador líquido con tu crema hidratante para un acabado radiante, o mezcla un poco de sombra de ojos con un bálsamo labial para crear un nuevo tono.

Piensa fuera de la caja sobre cómo puedes usar los productos. Por ejemplo, los rubores en crema pueden funcionar como sombras de ojos, y los lápices labiales pueden ser utilizados como rubores.

Jennie Laar No hay reglas cuando se trata de aplicar maquillaje, debes encontrar el look adecuado que te haga sentir lo mejor de ti misma. Nos encantan las tendencias de belleza, pero mi consejo es no seguirlas al pie de la letra. Usa las tendencias como inspiración para experimentar, jugar con diferentes tonos y texturas, pero siempre mantente fiel al estilo que mejor te queda

El maquillaje infravalorado tiene el potencial de revolucionar tu rutina de belleza, ayudándote a descubrir nuevas formas de expresarte y resaltar tus mejores características. Al aprovechar al máximo estos productos, no solo ampliarás tus horizontes estéticos, sino que también invertirás en un estilo personal que se adapte a tu vida diaria.