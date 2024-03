Mitos y verdades sobre el cabello: descubre lo que es real y lo que no

¿Cansado de escuchar consejos contradictorios sobre cómo tratar al cabello? Desde los que te decía tu abuela sobre la coloración hasta los que escuchas en redes sociales sobre los mejores shampoos, hay muchos mitos y pocas verdades en materia de cuidado capilar, por eso, para que tus esfuerzos valgan la pena, pon atención.

Antes de empezar, ¿sabías que el pelo está muerto? Sí, la parte viva se encuentra en el interior de la dermis. Por eso, cuando te lo arrancas o te jalan, duele, y al momento de que te lo cortas no. Pero que se encuentre sin vida no significa que no lo cuidemos y consigamos tener uno más suave, brillante y bonito. Así que comencemos.

¿Cómo es mejor desenredar el pelo mojado o seco?

El pelo mojado es más sensible a la rotura y al daño. Al humedecerse se hincha (dando la impresión de que es más grueso) y está frágil, por lo tanto mucho más susceptible a una rotura. Por lo que peinarlo así hará que se destruya su flexibilidad. El agua puede provocar daños, porque ésta hincha la fibra capilar y se producen esos puntos de rotura irreversibles, que pueden ser transversales, longitudinales u oblicuos, y también es capaz de crear puntas abiertas.

¿Cuándo y cómo desenredar el pelo?

Lo ideal es desenredarlo antes del baño, siempre en seco. Si lo realizamos después de la ducha, espera a que esté seco. Para evitar los nudos, divide el cabello por secciones para evitar tirones y roturas, y comienza a trabajar primero en las puntas, después de medios a puntas y, al final, del cuero cabelludo hasta el final. Usa una herramienta que no rompa el cabello (ya sea un peine de cerdas anchas o un cepillo especial), y aplicar un spray desenredante que facilite el peinado.

¿Es malo dormir con el pelo mojado?

Es un mito que causará resfriados, como se creía comúnmente. Pero, no es bueno irse a dormir cuando está mojado, ya que si la cabeza hace fricción con la almohada, ello también puede provocar daño o rotura. Algunas de las consecuencias de irse a la cama tras el baño son: aumento de la porosidad del cabello, pérdida de luminosidad y volumen del cabello y alta posibilidad de despertar con la cabeza enmarañada y con nudos.

Cuida tu cabello en casa, no sólo los productos importan, también tus buenos y malos hábitos. Getty Images

¿Cómo se debe secar correctamente el cabello?

Si aun lo frotas con una toalla, necesitas leer y seguir más nuestros consejos de belleza. Deja tu toalla para el cuerpo y en el pelo usa una de microfibra, que son muy absorbentes y están hechas de fibras ultrafinas para secar de manera rápida y suave, sin fricción, evitando así la rotura. Suelen ser tipo turbante con un cierre de bucle de botón para envolverlo cómodamente en la cabeza.

Otras opciones recomendables son secado libre al aire. ¿Y qué pasa con las secadoras? Pueden usarse sin problema alguno, ya que la temperatura del secador no afecta, pues no es lo suficientemente alta, superior a los 80 grados.

¿Qué pasa si me lavo el cabello todos los días?

Lo puedes hacer cuando tú quieras. Te preguntarás si hablo en serio, y sí. No hay una regla: Puedes lavarlo cada día, cada dos, tres o incluso una vez o dos a la semana. Siempre se dice que a la melena hay que acostumbrarla a no asearla demasiado para que no se ensucie tanto, como si ésta pudiese regularse sola. Esto sí que es falso.

Debemos recordar que la producción de grasa depende única y exclusivamente de la glándula sebácea del folículo piloso, y ésta se encuentra regulada hormonalmente, no por lo que pase en el exterior o superficie del pelo. La frecuencia y lavados no influye en que se engrase más o menos rápido, el cabello se ensucia por la polución del exterior. En resumen, dejar de lavártelo no tiene beneficio adicional, más allá de que te dé pereza asearlo.

Importante: el hecho de lavar el pelo diariamente tampoco provoca que se caiga más, ni que sufra más agresiones.

Evitar enredar tu cabello al lavarlo. Archivo.

¿El acondicionador provoca la caída del cabello?

Falso. El acondicionador es un producto que suaviza la cutícula, da brillo, hidrata y elimina la electricidad estática, al neutralizar su carga negativa, también reduce la fricción en el peinado y da volumen. Su formulación es compleja, y algún día hablaremos de ella. Pero no, no provoca que se caiga el cabello. Claro, sólo se usa de medios a puntas. Toma en cuenta que en invierno, tu cabello necesitará más cuidados.

¿Es malo es el peróxido?

Teñirlo no es malo, pues no lo daña, en el sentido estricto de la palabra porque el pelo no está vivo. Los productos para teñir o decolorar están formulados con peróxido de hidrógeno, que hace que se levante la cutícula para llegar a la médula o núcleo, y así cambiar el pigmento de color. Luego se vuelven a sellar las cutículas. Se podría decir que este proceso daña su estructura, lo que provoca un encrespamiento. Pero con los cuidados posteriores, como shampoos y cosméticos capilares adecuados, no hay que tener miedo.

¿Pasaste la prueba? ¿Qué tantos mitos creías? Ahora que ya sabes cómo cuidar tu cabello, es momento de darle todo el amor y mimos para que esté fuerte, brillante y saludable. Obvio, no olvides que también influye lo que comes.