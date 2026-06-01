Ni francesas ni lisas: las 5 uñas decoradas que estilizan los dedos y rejuvenecen las manos

Si pensabas que las uñas francesas eran la única opción elegante para lucir unas manos bonitas, es momento de ampliar el panorama. Las tendencias de manicure para 2026 están apostando por diseños decorados que no solo se ven sofisticados, sino que además tienen un efecto visual capaz de estilizar los dedos y rejuvenecer las manos.

La clave está en elegir detalles estratégicos, colores favorecedores y acabados que aporten luz sin recargar el diseño. El resultado es un manicure moderno, elegante y mucho más interesante que un esmalte liso tradicional.

1. Uñas “Aura” en tonos nude

Las aura nails siguen evolucionando y ahora se llevan en versiones suaves: rosa empolvado, melocotón y beige translúcido. El degradado luminoso en el centro de la uña crea un efecto óptico que aporta volumen y hace que las manos luzcan más frescas y jóvenes.

2. Uñas efecto satín

Después del boom de las glazed nails, llega el acabado satín, una mezcla entre brillo y terciopelo que refleja la luz de forma mucho más elegante. Este efecto aporta luminosidad a la piel y se ha convertido en una de las tendencias favoritas en Corea del Sur y Japón.

3. Manicure “Soap Nails”

Las famosas soap nails son probablemente la tendencia más lujosa de 2026. Se caracterizan por un acabado ultra limpio, translúcido y ligeramente rosado que imita la apariencia de unas manos perfectamente cuidadas. Celebridades y miembros de la realeza ya han adoptado este estilo porque rejuvenece visualmente sin recurrir a decoraciones excesivas.

4. Uñas cromadas color champán

El cromado no desaparece, simplemente se vuelve más sofisticado. Los tonos plata intensa están siendo sustituidos por acabados champán, rosé gold y vainilla perlada, que aportan luz a las manos sin endurecerlas. Además, el reflejo metálico ayuda a estilizar visualmente los dedos.

5. Diseños “Velvet Cat Eye”

Las velvet nails o uñas terciopelo siguen dominando Pinterest. Gracias a esmaltes magnéticos, crean un efecto de profundidad que parece moverse con la luz. En tonos moka, rosa antiguo o lavanda suave tienen un efecto especialmente elegante y favorecedor para manos maduras.

Si hay una tendencia que domina los salones de lujo este año es la combinación de soap nails + acabado satín. El resultado es limpio, luminoso y sofisticado, algo que muchas expertas consideran el equivalente en manicure al maquillaje de “piel de porcelana”.