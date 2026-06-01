¿Por qué Ingrid de Noruega regresará antes de lo previsto? La salud de Mette-Marit vuelve a preocupar

La familia real noruega atraviesa uno de sus momentos más delicados de los últimos años. En medio de la creciente preocupación por la salud de Mette-Marit de Noruega, ha salido a la luz que su hija mayor, la princesa Ingrid Alexandra, adelantará su regreso a casa desde Australia para estar junto a su madre.

La noticia ha generado gran atención entre los seguidores de la realeza europea, especialmente porque llega apenas unos días después de que el príncipe heredero Haakon de Noruega reconociera públicamente que el estado de salud de su esposa se ha deteriorado.

Ingrid quiere estar junto a Mette-Marit

Actualmente, Ingrid Alexandra cursa sus estudios universitarios en Sídney, Australia. Sin embargo, durante una reciente visita oficial a Japón, Haakon confirmó que su hija planea regresar antes de lo previsto debido a la situación familiar.

Según explicó el heredero al trono, la decisión está directamente relacionada con el deseo de la joven princesa de acompañar a su madre en un momento especialmente complicado. También señaló que Ingrid tiene intención de continuar sus estudios, aunque por ahora su prioridad es estar cerca de su familia.

La noticia adquiere aún más relevancia porque el propio Haakon decidió acortar su viaje oficial a Japón para volver cuanto antes a Noruega y permanecer junto a Mette-Marit.

Tras conocerse que el estado de salud de Mette-Marit ha empeorado, su hija, la princesa Ingrid Alexandra, ha decidido modificar sus planes y adelantar su regreso a casa. Getty Images

La enfermedad que afecta a Mette-Marit

La princesa heredera fue diagnosticada con fibrosis pulmonar crónica en 2018, una enfermedad que provoca cicatrices progresivas en los pulmones y dificulta la respiración. Desde entonces, la Casa Real noruega ha mantenido una política de transparencia sobre su estado de salud.

En los últimos meses, las señales de un empeoramiento se han hecho cada vez más visibles. Mette-Marit ha aparecido en actos públicos utilizando oxígeno suplementario y ha reducido considerablemente su agenda oficial debido a las limitaciones físicas que le provoca la enfermedad.

Además, Haakon reconoció recientemente que la situación es “seria” y que su esposa ha empeorado durante las últimas semanas, unas declaraciones que encendieron las alarmas dentro y fuera de Noruega.

Un momento difícil para la familia real noruega

Aunque la Casa Real no ha anunciado cambios institucionales, el regreso anticipado de Ingrid Alexandra refleja hasta qué punto la situación preocupa al entorno más cercano de Mette-Marit.

Por ahora, la futura reina de Noruega ha decidido hacer una pausa en su vida universitaria para acompañar a su madre. Un gesto profundamente familiar que demuestra la estrecha relación entre ambas y que llega en un momento en el que la salud de la princesa heredera vuelve a estar en el centro de la atención pública.

