Qué es el corte bob barroco: descubre la tendencia favorita de las famosas para este otoño 2024

El corte bob es uno de los más populares actualmente, pero en particular la variante del bob barroco se ha convertido en una de las preferidas de actrices como Penélope Cruz o Zendaya. Aquí te explicamos la razón y cómo replicarlo en tu cabello.

¿Cuál es el corte bob barroco?

El corte bob barroco es una versión moderna y elegante del clásico bob, inspirado en la opulencia del arte barroco. Se caracteriza por ser un corte a la altura de la mandíbula o ligeramente por debajo, con capas sutiles que dan volumen y movimiento. Lo que lo distingue es su estilo sofisticado : suele combinarse con ondas suaves, volumen y detalles, imitando un poco los peinados exagerados y teatrales del período barroco, pero de forma más contemporánea.

Para lograr este corte, pide a tu estilista un bob tradicional con puntas texturizadas para darle un acabado más suave. Puedes optar por un corte bob asimétrico si deseas un toque moderno, manteniendo una línea más larga en el frente y más corta en la parte posterior.

No dudes en llevar el corte bob barroco este otoño 2024 Getty Images

Utiliza una plancha o rizador para crear ondas grandes y suaves. Lo importante es que tu pelo tenga movimiento y un volumen natural que evoque el estilo barroco, pero sin llegar a ser demasiado rígido o exagerado.

Completa tu look con accesorios que realcen el estilo barroco, como diademas decorativas, perlas o cintas. La idea es que este tipo de peinado luzca más elaborado que el clásico bob, para así poder estar en sintonía con la tendencia del otoño 2024.

Este look es ideal para quienes buscan un estilo elegante y versátil, perfecto para eventos formales o looks diarios sofisticados. Así que no dudes en replicarlo para elevar cualquier outfit, será un éxito asegurado y tú sentirás como toda una estrella de Hollywood. ¡Haz la prueba y verás!