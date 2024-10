Qué es y cómo se hace el ‘delineado transparente’ la tendencia que está triunfando en redes

Las tendencias de maquillaje están en constante cambio y evolución, y las redes sociales son el escenario perfecto para hacerlas populares entre las y los beauty lovers. En fechas recientes el delineado transparente o tighlining ha estado tomando mucha fuerza y aquí te explicamos la razón.

Esta técnica de maquillaje es ideal para las personas que aman el make up no make up o buscan destacar su mirada sin demasiado esfuerzo. Además, el tightlining es particularmente favorecedor para personas con ojos pequeños o almendrados, ya que ayuda a abrir la mirada sin recargarla.

¿Qué es el delineado transparente o tighlining y por qué es tan popular en redes sociales?

Es un toque de maquillaje sutil y moderno que busca definir los ojos sin el uso de un delineador oscuro o llamativo. En lugar de emplear líneas gruesas o colores intensos, este estilo se caracteriza por utilizar productos casi invisibles o de tono piel para crear la ilusión de unos ojos más grandes y definidos de manera natural.

El delineado transparente te ayudará a ‘abrir’ tu mirada Getty Images

Este estilo ha conquistado plataformas como TikTok e Instagram, donde influencers y maquilladores profesionales lo han presentado como una opción para quienes prefieren un look minimalista, pero favorecedor. La clave del delineado transparente está en su discreción.

Para aplicar el tighlining, simplemente debes usar un poco de corrector uno o dos tonos más claros que tu piel y hacer un cat o foxy eye, después debes difuminarlo y agregar un poco de iluminador sobre el delineado invisible; de inmediato notarás el efecto que dejará en tu mirada.

La razón de su éxito en redes se debe a varias razones. Primero, es una técnica sencilla que cualquier persona puede aplicar con un poco de práctica, sin necesidad de tener habilidades avanzadas en maquillaje. Segundo, es perfecta para cualquier ocasión, ya que ofrece una apariencia limpia y natural que complementa tanto looks diarios como más formales.