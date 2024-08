Qué son los blurred lips (y por qué se convirtieron en la tendencia de esta temporada 2024)

Este 2024 ha traído consigo una serie de tendencias en maquillaje que se han vuelto virales , pero hay una en particular con influencia coreana que ha capturado la atención de expertos y amantes de la belleza por igual: los blurred lips o “labios difuminados”. Este estilo, que contrasta con el clásico delineado perfecto y los labios bien definidos, se ha convertido en un must para quienes buscan un look moderno y desenfadado.

¿Qué son los blurred lips?

Los blurred lips son una técnica de maquillaje que se caracteriza por un efecto difuminado en los labios. En lugar de un delineado nítido y preciso, esta tendencia apuesta por bordes suavemente desvanecidos, creando un aspecto más natural y romántico.

Es un estilo que recuerda al efecto que queda en los labios después de besar o morder suavemente, con un toque de color que parece fundirse con la piel.

Esta tendencia ha sido influenciada en gran medida por el maquillaje coreano, que ha popularizado los labios con un acabado más suave y juvenil. La estética K-beauty sigue marcando pauta en el mundo del maquillaje, y los blurred lips son una clara muestra de su influencia global.

Blurred lips, toque de color que parece fundirse con la piel.

Getty Images

Cómo lograr los blurred lips en casa

Para conseguir este look, sigue estos sencillos pasos:

Prepara los labios: puedes exfoliar e hidratar tus labios para asegurarte de que el color se adhiera uniformemente y se vea suave.

Aplica el color: el siguiente paso es elegir un labial en barra o líquido en el tono que prefieras y aplicarlo en el centro de los labios. Puedes optar por los tonos rojizos o rosados, sólo toma en cuenta que la idea es que se vean muy naturales.

Difumina: con la yema de los dedos o un pincel pequeño, difumina el color hacia los bordes de los labios, dejando los contornos menos definidos.

Añade brillo (opcional): si deseas un toque extra, puedes aplicar un gloss transparente o en un tono similar al labial en el centro de los labios.