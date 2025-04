Regresan los 90 con el ‘heartthrob’, el corte de pelo que te rejuvenecerá

Las tendencias capilares para primavera-verano 2025 están marcadas por una fuerte influencia de los años 90, y uno de los cortes más populares de aquella época ha vuelto con fuerza: el heartthrob haircut. Este estilo, que popularizaron íconos como Leonardo DiCaprio, Gwyneth Paltrow y Winona Ryder en sus años dorados, se reinventa para brindarte un look juvenil, fresco y muy sofisticado.

El corte heartthrob se caracteriza por su forma desenfadada, con mechones que enmarcan el rostro, capas ligeras y un aire grunge romántico que resalta la estructura facial. Su nombre —que en inglés significa “rompecorazones”— hace alusión a las estrellas juveniles de los 90 que lo llevaron con encanto y estilo, tanto en Hollywood como en las calles.

¿Por qué el corte heartthrob rejuvenece?

Este estilo es ideal para mujeres que buscan un cambio fresco sin perder elegancia. Las capas suaves alrededor del rostro crean una ilusión de volumen y suavizan las facciones, lo cual aporta un efecto rejuvenecedor inmediato. Además, al ser un corte versátil que se adapta a diversas longitudes, desde media melena hasta cabello largo, es perfecto para distintas edades y tipos de cabello.

Según expertos en estilo como el estilista británico George Northwood (conocido por trabajar con celebridades como Alexa Chung y Meghan Markle), el heartthrob regresa como una opción poderosa para quienes desean un look dinámico y natural: “Este corte funciona muy bien con texturas naturales y no exige un peinado excesivo. Eso es parte de su encanto: parecer que no te esforzaste demasiado, pero lucir increíble”.

¿Cómo llevar un corte noventero en 2025?

La clave está en personalizarlo. Si tienes el rostro alargado, se recomienda una versión con volumen en los lados y capas más definidas. Si tu rostro es redondo u ovalado, puedes optar por una variante con mechones más largos al frente que estilicen tus facciones.

En cuanto al peinado, el efecto ligeramente despeinado con ondas suaves o liso con raya al centro es el más popular. Las celebridades y creadoras de contenido lo han adoptado como una alternativa cool que transmite juventud y naturalidad.

El corte heartthrob vuelve a ser tendencia por su efecto rejuvenecedor y su estilo natural. Instagram @jennaortega

Además, este corte combina perfecto con mechas sutiles como las woodlights o babylights, para sumar dimensión y brillo sin recurrir a cambios drásticos.

El heartthrob y su impacto en redes

En TikTok, el hashtag #heartthrobhaircut ya acumula millones de vistas, mostrando versiones modernas de este look icónico. Influencers como Matilda Djerf y Hailey Bieber han adoptado variantes del corte, consolidando su regreso como una de las apuestas más fuertes de 2025.