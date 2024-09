¡Se puede! Descubre cómo usar flequillo con cabello rizado

El flequillo ha sido un estilo de cabello que muchas personas con rizos suelen evitar, pensando que es difícil de manejar o que no quedará bien. Sin embargo, ¡es completamente posible! De hecho, un buen flequillo puede darle a tu cabello rizado un toque fresco, moderno y lleno de estilo. Solo necesitas conocer los trucos adecuados para hacer que funcione con tu tipo de rizo.

El primer paso para lograr un flequillo con cabello rizado es asegurarte de que el corte sea el correcto. No todos los flequillos funcionan para todas las texturas de cabello, y los rizos tienen una personalidad única. Es fundamental que el flequillo sea cortado en seco, ya que el cabello rizado tiende a encogerse una vez seco. Un estilista que entienda bien tu tipo de rizo sabrá cómo darle forma y longitud adecuadas para que se vea perfecto, ya sea que prefieras un flequillo más corto o algo largo y desfilado.

Logra una definición perfecta aplicando productos hidratantes para mantener el frizz a raya. GETTY IMAGES

Tipos de flequillo para cabello rizado

Flequillo largo desfilado: este tipo de flequillo permite un look más suave y flexible. Se integra fácilmente con el resto de tus rizos, creando un efecto natural y relajado.

este tipo de flequillo permite un look más suave y flexible. Se integra fácilmente con el resto de tus rizos, creando un efecto natural y relajado. Flequillo en capas: si prefieres volumen y definición, un flequillo en capas puede añadir textura a tu rostro. Las capas también ayudan a controlar el frizz, ya que distribuyen el peso del cabello.

si prefieres volumen y definición, un flequillo en capas puede añadir textura a tu rostro. Las capas también ayudan a controlar el frizz, ya que distribuyen el peso del cabello. Flequillo cortina: este es ideal si no quieres comprometerte por completo. Es un estilo en el que el flequillo se abre ligeramente en el centro, enmarcando tu rostro y complementando el movimiento natural de los rizos.

Rizos con flequillo peinados hacia un lado: una opción elegante y sencilla para estilizar tu flequillo rizado en eventos especiales. GETTY IMAGES

Cómo mantener tu flequillo rizado en su lugar

Una vez que tengas el corte adecuado, la clave está en cómo lo estilizas. Para mantener tu flequillo rizado con estilo, sigue estos pasos:



Aunque el cabello rizado solía asociarse con evitar el flequillo, esta idea ha cambiado radicalmente. Hoy en día, el flequillo rizado está en tendencia y no hay razón para no sumarse. Si te apetece un cambio de look, el flequillo puede ser la opción ideal para darle un toque diferente a tu cabello.

El flequillo rizado no solo es posible, sino que también puede darle a tu look un toque moderno y atrevido. Con el corte y los cuidados adecuados, podrás disfrutar de un flequillo que resalte la belleza natural de tus rizos. ¡Anímate a probarlo!