Belleza

Selena Gómez sorprende con uñas café tostado, el manicure elegante y discreto, perfecto para novias

La cantante vuelve a marcar tendencia con un color minimalista, ¿será el manicure que elija para su boda?

September 13, 2025 • 
Lily Carmona
selena gomez deja la musica despues de emilia perez.jpg

Selena Gómez apuesta por le maicure tostado para el otoño.

Getty Images

Selena Gómez no solo nos ha conquistado por su talento y carisma, también por su impecable estilo y sentido de la belleza. Recientemente, la cantante de “Same old love” celebró su despedida de soltera en Los Cabos, desatando las especulaciones sobre su próxima boda con el productor Benny Blanco. Aunque ninguno de los dos ha dado detalles sobre su boda, hay quienes creen que la ceremonia está más cerca de lo que pensamos.

De la mano del nail artist Tom Bachik, Selena lució recientemente uno de los manicures que apuesta por convertirse en el trend del otoño y el favorito para las novias por su discreción y elegancia: las uñas café tostado. ¿Será que este sea el manicure que elija para el día de su boda?

Las uñas café tostado: una nueva tendencia para novias

Sí, cuando se trata de ceremonias elegantes y eventos especiales como una boda, los tonos rosas o nude tradicionales son los protagonistas. Sin embargo, el café tostado llega como una alternativa distinta para adueñarse de las uñas de bodas.

Este tono aporta sofisticación y un aire minimalista que combina con cualquier vestido o estilo, y el secreto está en su textura nacarada que no permite que el café sea profundo o intenso, pero agrega un toque de color, convirtiéndolo en la opción perfecta para las novias que desean salir de lo tradicional, pero sin comprometer la elegancia que se requiere para el evento.

¿Por qué elegir este tono para el gran día?

Cuando estamos por vivir un evento tan especial como nuestra boda, queremos lucir perfectas de pies a cabeza; por supuesto que esto incluye nuestro manicure. Razones para apostar por el manicure tostado hay muchas y creemos que la primordial es que este es un color que rompe con lo predecible de los tonos pastel o blancos típicos de este tipo de celebraciones.

Este color es altamente versátil, combina con cualquier tono de piel y con distintos estilos de vestido; también es sutil, pero lo suficientemente distintivo para que tu manicure también tenga protagonismo. También es un color que incluso después queda perfecto, pues luce impecable incluso con el paso de los días gracias a su tono neutro.

¿Cómo lograr las uñas café tostado?

Las uñas de Selena se lograron con el esmalte Special Effect en color “Liquid Sunrise” de Essie; sin embargo, replicarlo es sencillo. Puedes apostar por esmaltes tradicionales en color café oro, dorado traslúcido o tonos avellana nacarados. Si tu opción es acudir con la manicurista, seguramente existen geles con estas texturas y colores; sin embargo, también podrías acercarte al resultado con el uso de efectos cromados translúcidos para darle ese efecto nacarado sutil a la uña.

Las uñas café tostado llegan como una nueva apuesta para las novias modernas y nuestra querida Selena Gómez lo confirma al convertirlo en la tendencia del otoño. No dudes en apostar por este color discreto y versátil para lucir en un día tan importante como este. Aunque no sabemos si este color será el definitivo para su boda, seguramente Sel nos sorprenderá con un manicure excepcional.

Lily Carmona
