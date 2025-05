Shakira conquista MET Gala con audaz corte de pelo que rejuvenece a los 40+

Shakira nos ha dejado sin palabras esta edición de MET Gala y es que, más allá de su deslumbrante atuendo, la colombiana ha reinventado el corte de pelo que todas las rizadas necesitamos. Así que aquí te contamos todo lo que sabemos sobre su hermoso vestido rosa, además del estilizado peinado que recientemente modeló. ¡Nos encanta lo guapa que se ve!

La intérprete de “Antología” hizo una aparición en la gala del MET que nos ha dejado sin palabras y, más allá de anunciarnos alguna tendencia en moda, nos dejó claro que este verano es para las cabelleras largas, con mucho volumen y capas bien definidas (sí, aunque tengas rizos). Lo que más nos gusta de su propuesta es la versatilidad de modificar esta melena para conseguir las ondas sirena que usó en esta ocasión.

En cuanto a su salvaje melena, Shaki lleva varios meses luciendo un corte de pelo con capas largas, una propuesta ideal para todas aquellas que ya no saben cómo dominar su cabello curly, especialmente en esta temporada en la que el calor puede sumar frizz. Esta propuesta se caracteriza por tener algunas capas que no afectan el largo, pero sí aportan cuerpo al look.

Met Gala 2025, así modeló Shakira. Theo Wargo/FilmMagic

El elegante vestido que Shakira modeló en MET Gala

La cantante fue una visión de elegancia moderna en la Met Gala 2025 al lucir un espectacular vestido rosa diseñado por Prabal Gurung. La silueta fluida, el escote estructurado y el tono suave con toques audaces resaltaron su figura, mientras la convirtieron en una de las más aclamadas de la noche. ¡Un acierto total que la convirtieran en una de las consentidas!

Lo más impactante es cómo Shakira logra verse fresca, segura y poderosa, sin dejar de ser fiel a su esencia. Su elección de este diseño rosa habla también de un momento muy especial en su carrera, mostrando una etapa de reinvención personal y profesional donde la feminidad se expresa desde la fuerza.