Silk veil nails: el manicure natural perfecto para novias que llevó Lauren Sánchez Bezos en su boda y está en tendencia

El amor está en el aire y pareciera que el 2025 dio por inaugurada la temporada de novias oficialmente. Entre las más esperadas del mundo del espectáculo tenemos en puerta las de Taylor Swift, Selena Gómez, Zendaya y Dua Lipa; sin embargo, una de las bodas más lujosas y comentadas que tuvimos a mediados de año, sin duda alguna, fue la del empresario Jeff Bezos y Lauren Sánchez, que no solo deslumbró al mundo por lo elegante y glamurosa que fue, sino porque marcó pauta para el origen de ideas o tendencias en el terreno de lo nupcial. Ejemplo de ello son las uñas de Lauren: estas son las silk veil nails.

¿Qué son las silk veil nails y por qué son tan populares?

En el universo de las uñas siempre hay espacio para reinterpretar la elegancia a través de modelos basados en lo clásico, pero con una versión mejorada que convierte a estas ideas en tendencias que todas amamos y no dejamos de usar. Recientemente, esto sucedió con un estilo que apuesta por convertirse en el diseño favorito de las novias.

El término de silk veil nails o uñas velo de seda fue popularizado por la nail artist Iram Shelton, quien en su cuenta de Instagram realizó un post donde podemos ver estas uñas con un acabado muy especial. Este manicure apuesta por colocar sobre las uñas un toque de blanco translúcido, ligero y elegante, parecido al color o la textura de un velo sobre la uña.

A diferencia de diseños como las milky nails, las silk veil nails son más transparentes, frescas y naturales; por ello se han convertido en la favorita de las futuras novias, pues da sobre las uñas una apariencia extremadamente natural, que hace que las manos se vean arregladas, pero como si no se llevara producto o esmalte sobre ellas.

Gracias a esta naturalidad, son la compañía perfecta para un evento que apuesta por proyectar una imagen etérea, femenina y discreta, sin recurrir a diseños cargados o colores intensos.

Lauren Sánchez: la novia que inspiró la tendencia

El pasado mes de junio, durante su boda con el empresario Jeff Bezos, Lauren Sánchez sorprendió al mundo con este delicado y elegante manicure, confirmando que menos es más y el minimalismo sigue siendo el rey de muchas tendencias de uñas, especialmente cuando se trata de diseños nupciales. Su elección no solo complementó de forma perfecta su vestido y velo, sino que también permitió que los looks que lució durante los días del festejo destacaran sin distracciones.

Su manicure se convirtió en el detalle perfecto para equilibrar un look nupcial elegante y moderno.

Cómo pedir las silk veil nails

Si quieres replicar este estilo en tus propias uñas, bastará con pedirle a tu manicurista un acabado blanco transparente con efecto glossy, es decir, con brillo, mas no con glitter, cuidando que el tono no alcance por completo el efecto lechoso, pero tampoco demasiado translúcido, pues la idea es que el color blanco sea percibido sobre las uñas.

Recuerda que el objetivo es lograr una capa que remita la ligereza y textura de un velo. Este diseño va bien en uñas cortas y largas; sin embargo, nuestro consejo es apostar por él en una longitud considerable y uñas almendra para que las manos luzcan más elegantes.

Las silk veil nails son prueba de que lo discreto puede ser lo más poderoso. Si este verano brillaron en la boda de Lauren Sánchez Bezos, no tenemos ninguna duda de que serán compañía de alguna de nuestras futuras novias.