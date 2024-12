¡Sin cirugía! Victoria Beckham revela su truco de maquillaje para estilizar la nariz

Durante años los seguidores de Victoria Beckham han especulado respecto a si ha pasado por el quirófano para modificar su nariz, y en fecha recientes, la empresaria y ex Spice Girl, ha concedido una reveladora entrevista a The Today Show, en donde habló al respecto.

Según informó El Mundo, en dicha aparición, destinada a promocionar las novedades de su línea de cosméticos Victoria Beckham Beauty , habló sobre diversos temas, entre ellos, su pasión por el maquillaje.

Victoria Beckham asegura que no se ha operado la nariz Getty Images

Durante la entrevista, Victoria Beckham confesó algo que rápidamente se volvió viral: su nariz estilizada, admirada por millones, no es resultado de ninguna cirugía, sino de un hábil uso del maquillaje. “Mucha gente me ha preguntado si me he hecho alguna operación en la nariz. Y no. Nunca, nunca, nunca. Lo que tengo en la nariz es un ‘contouring’ inteligente”, declaró con convicción.

La técnica de maquillaje que Victoria para afinar su nariz

Según el medio citado, la esposa de David Beckham ha perfeccionado a lo largo de los años una técnica que consiste en dibujar dos líneas a cada lado de la nariz y luego aplicar polvos oscuros. Al difuminarlos con los dedos, logra la ilusión de una nariz más larga y recta. “Este es mi truco estrella, y lo utilizo siempre. Es una forma de realzar mi rostro sin recurrir a nada más que a productos de maquillaje”, explicó en un vídeo publicado el 13 de enero de este año.

Victoria Beckham tiene un truco de makeup para afinar su nariz Instagram @victoriabeckham

No es la primera vez que la esposa de David Beckham aborda este tema. En 2022, durante una charla con la reconocida maquilladora Charlotte Tilbury, aseguró que nunca ha pasado por el quirófano para modificar su nariz. Sin embargo, su habilidad con el maquillaje ha llevado a muchos a creer lo contrario. “Mucha gente cree que me he operado, pero este es mi rostro natural. Solo utilizo el maquillaje para potenciarlo”, añadió entonces.

Aunque sus declaraciones han generado escepticismo, Victoria Beckham se mantiene firme en su postura. Con su característico estilo y honestidad, Victoria Beckham sigue marcando tendencia, ya sea en el mundo de la moda o en el del maquillaje.