¿Tu labial ya no te favorece como antes? 7 tonos que iluminan el rostro después de los 40

Con el paso de los años, el maquillaje puede necesitar pequeños ajustes. Un tono de labial que antes funcionaba perfectamente puede hacer que el rostro se vea más apagado, especialmente cuando se combina con una piel que ha cambiado de textura, tono o luminosidad.

Esto no significa que exista una regla sobre los colores que deben utilizarse después de los 40.

La elección depende del tono y subtono de la piel, del color natural de los labios y del acabado que prefieras. Sin embargo, algunos tonos pueden aportar un efecto visual más fresco y luminoso.

1. Rosa viejo

El rosa viejo es una de las opciones más fáciles de llevar después de los 40. Tiene suficiente color para definir los labios, pero mantiene un resultado suave.

Además, puede funcionar tanto con maquillaje de día como con un look más elaborado para la noche.

2. Nude rosado

Si eres fanática de los labiales nude, no tienes que abandonarlos. Una versión con subtono rosado puede aportar más vida al rostro que un beige demasiado pálido.

La clave es elegir un nude que tenga un poco de contraste con tu piel para evitar que los labios se vean completamente deslavados.

Este es el secreto de maquillaje que debes saber para un beauty look antiedad y amigable con tu piel Getty

3. Terracota

Los tonos terracota combinan matices rojizos, marrones y anaranjados que pueden aportar calidez al rostro.

Es una alternativa especialmente interesante para el otoño y funciona muy bien cuando quieres cambiar el clásico nude por un color más intenso, pero sin llegar a un rojo tradicional.

Experimenta con colores, sabores y aromas para encontrar tu labial ideal. FREEPIK

4. Malva

El malva combina rosa y violeta y puede darle definición a los labios sin resultar demasiado intenso.

Es una buena opción para quienes prefieren colores fríos y buscan un tono sofisticado que pueda utilizarse tanto en la oficina como en una cena.

No dudes en usar un lipstick rosa este Día Internacional del Lápiz Labial Getty Images

5. Rojo cereza

El rojo cereza aporta intensidad y hace que los labios se conviertan en el punto focal del maquillaje.

A diferencia de algunos rojos demasiado anaranjados, sus matices rojizos profundos pueden funcionar con diferentes tonos de piel. Para un resultado más moderno, puedes llevarlo con un acabado satinado o ligeramente brillante.

Los labios rojos tienen un significado muy especial, según la inteligencia artificial Getty Images

6. Berry

Los tonos berry, inspirados en los colores de frutos rojos, son una alternativa para quienes quieren un labial más profundo sin llegar al borgoña.

Ciruela, frambuesa oscura y frutos rojos pueden aportar dimensión al rostro y funcionan especialmente bien durante los meses de otoño e invierno.

Descubre los tonos de labial más favorecedores para tu cena navideña. Getty Images

7. Rojo clásico

El rojo clásico sigue siendo una de las opciones más elegantes. Su principal ventaja es que puede adaptarse a diferentes estilos dependiendo del subtono y del acabado.

Si quieres un efecto más fresco, puedes elegir un rojo ligeramente azulado y llevarlo con una capa fina. Para un resultado más sofisticado, un acabado satinado o cremoso puede ser una buena alternativa.

Estos son los colores de labios que dominarán la temporada navideña. Getty Images

¿Qué acabado de labial favorece más después de los 40?

El color no es lo único que puede cambiar el resultado. El acabado también importa, especialmente si notas que los labios están más secos o que las líneas son más visibles.

Los labiales cremosos y satinados suelen aportar una apariencia más flexible y luminosa que los productos completamente mate. Si prefieres un acabado mate, puedes preparar los labios previamente con hidratación y evitar aplicar una capa demasiado gruesa.

También puedes utilizar un delineador en un tono similar al labial para definir suavemente el contorno y evitar que el producto se desplace.

¿Cómo elegir el tono ideal?

Antes de elegir un labial, observa el subtono de tu piel. Los tonos cálidos suelen armonizar con

terracotas, corales y rojos cálidos, mientras que los subtonos fríos pueden encontrar una buena opción en rosas, malvas, berries y rojos azulados.

Si tienes un subtono neutro, puedes experimentar con ambas familias de color.

Después de los 40 no necesitas limitarte a determinados colores. La idea es encontrar tonos que aporten definición y luminosidad al rostro y elegir un acabado que se adapte a la textura de tus labios.

Un pequeño cambio de color puede ser suficiente para renovar por completo un maquillaje que ya sentías que no te favorecía como antes.