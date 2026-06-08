¿Uñas de acrílico o gelish? Así es como se llevarán las tendencias de manicure este 2026.

Elegir entre uñas de acrílico o gelish puede parecer una decisión complicada, especialmente ahora que las tendencias de manicure 2026 están apostando por estilos cada vez más naturales y sofisticados. Aunque ambas técnicas siguen siendo de las más solicitadas en los salones de belleza, cada una ofrece ventajas diferentes dependiendo del resultado que busques.

La buena noticia es que este año ya no se trata de seguir una sola tendencia. La moda en uñas se ha vuelto mucho más flexible y personalizada, permitiendo que cada mujer encuentre la opción que mejor se adapte a su estilo de vida.

Uñas de acrílico vs. gelish: ¿cuál se lleva más en 2026?

Si observamos las tendencias que dominan redes sociales y las propuestas de los expertos en belleza, el gelish parece tener una ligera ventaja este año. El motivo es sencillo: la estética de 2026 gira en torno a las uñas que lucen saludables, limpias y naturales.

Diseños como las soap nails, las milky nails, las uñas nude translúcidas y los acabados efecto brillo natural se han convertido en algunos de los más solicitados. Todos ellos encuentran en el gelish el aliado perfecto para conseguir ese resultado fresco y minimalista.

Sin embargo, eso no significa que las uñas de acrílico hayan desaparecido. Al contrario, siguen siendo una excelente alternativa para quienes desean mayor longitud, corregir la forma natural de sus uñas o disfrutar de una manicura más resistente durante varias semanas.

¿Cuál es la mejor opción para ti?

Si buscas una apariencia natural, cómoda y elegante para el día a día, el gelish suele ser la mejor elección. Su acabado ligero permite que las uñas mantengan un aspecto delicado y muy actual.

Por otro lado, si tus uñas se rompen fácilmente o te gusta experimentar con diferentes formas y longitudes, el acrílicocontinúa siendo una de las opciones más versátiles.

La clave está en pensar cuánto mantenimiento estás dispuesta a realizar y qué imagen quieres proyectar. Mientras algunas personas prefieren uñas discretas y cortas, otras siguen apostando por diseños más estructurados y llamativos.

Las tendencias que dominarán el manicure este año

Las uñas almendradas, ovaladas y cortas continúan ganando terreno frente a las formas extremas. En cuanto a colores, los tonos rosa lechoso, beige, vainilla, blanco translúcido y mocha suave lideran las preferencias.

También veremos detalles minimalistas como micro francesas, acabados perlados y efectos glossy que aportan elegancia sin sobrecargar las manos.

Entonces, ¿acrílico o gelish?

Si hablamos exclusivamente de tendencias, el gelish lleva ventaja gracias al auge de las manicuras naturales y sofisticadas. Pero si el objetivo es conseguir mayor duración, longitud o una estructura más definida, el acrílico sigue siendo una apuesta ganadora.

La verdadera tendencia de manicure 2026 no consiste en elegir una técnica sobre otra, sino en apostar por uñas que se vean cuidadas, elegantes y acordes a tu personalidad. Porque este año, la manicura perfecta no es la más llamativa, sino la que te hace sentir cómoda y segura cada vez que miras tus manos.