¿Uñas reflectivas? La apuesta de Kylie Jenner que será tu próximo diseño de nail art porque rejuvenece

Cada publicación que Kylie Jenner realiza en sus redes sociales es una inspiración directa para las tendencias de belleza, y su más reciente apuesta no es la excepción. Esta vez, la empresaria sorprendió al mundo al presumir su nuevo diseño de uñas, las cuales tienen un brillo sin igual que logran un efecto elegante y rejuvenecedor: las uñas reflectivas.

Aunque estas uñas llevan un tiempo siendo de las favoritas de las manicuristas, ahora que Kylie las lleva, seguramente vivirán su momento de viralidad, convirtiéndose en la manicura predilecta de muchas de nosotras.

¿Qué son las uñas reflectivas?

El término “uñas reflectivas” hace referencia a un gel de uñas especial con partículas microreflejantes, capaces de capturar y devolver la luz de manera espectacular. Cuando se exponen al flash o a una luz intensa y directa, su superficie se ilumina como si tuvieras miles de estrellas brillantes en tus manos.

Este efecto logró dar un producto de uñas que en verdad resplandeciera como diamante, un acabado que el glitter por sí solo no lograba alcanzar.

Las uñas de Kylie apostaron por un tono verde azulado, en referencia a su icónica era del 2015 y con motivo de su nuevo lanzamiento.

Las uñas reflectivas llegan para dominar el mundo del nail art. Instagram @kyliejenner

El efecto rejuvenecedor de las uñas reflectivas

Más allá de su brillo, estas uñas tienen un efecto óptico que rejuvenece las manos. La luminosidad del gel reflectivo atenúa pequeñas sombras, manchitas o posibles imperfecciones, haciendo que la piel luzca más tersa y uniforme.

Además, los reflejos metálicos aportan un aire fresco y moderno, ideal para quienes buscan un toque juvenil sin recurrir a diseños extravagantes.

También son unas uñas muy versátiles; pueden llevarse en diferentes tonos, ya que su gama de colores es amplia, así como con otros diseños de uñas.

Cómo lograr el acabado reflectivo

Si quieres probar la tendencia en tus propias uñas, bastará con pedirle a tu manicurista unas uñas con efecto o con gel reflectivo. Es importante mencionarte que a primera vista el gel se verá simple y sin ningún brillo espectacular. Recuerda que este es un efecto que se activa con la exposición directa de una luz, así que no te asustes si ves que no “es lo que estás pidiendo”; para ver la magia de los destellos tendrás que hacer uso de un flash.

Desafortunadamente, este efecto no puede replicarse con un esmalte convencional, así que tendrás que apostar por usar geles si deseas probarlo.

Las uñas reflectivas son el nuevo must del nail art. Estas son un diseño que combina elegancia, juventud y mucho brillo. Kylie Jenner las convirtió en su accesorio estrella, poniendo de moda unas manos que no solo brillarán en cada movimiento, sino también proyectarán una luz capaz de rejuvenecer y estilizar tus manos.