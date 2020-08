La antigua estrella Disney protagonizó una aparición sorpresa en la ceremonia virtual de la fundación GLAAD y ofreció un poderoso discurso sobre la necesidad de respetar, tolerar y valorar la diferencia.

La cantante Demi Lovato realizó una aparición sorpresa en la gala anual -y en esta ocasión también virtual- de la fundación GLAAD, la cual lleva décadas luchando por el reconocimiento de los derechos de la comunidad LGBTQ+, para presentar una de las actuaciones musicales de la noche y, asimismo, para escenificar su más sincero apoyo a las reclamaciones y aspiraciones de la comunidad trans en medio de un clima político claramente complicado para el colectivo.

La antigua estrella Disney quiso dejar claro que ella siempre ha estado del lado de aquellos que sufren la discriminación, la violencia y los prejuicios de aquellos ignorantes y fanáticos que no aprecian el valor de la diversidad ni respetan las libertades individuales. Por esa misma razón, en su poderoso discurso Demi, quien hace poco anunció su compromiso matrimonial con el actor Max Ehrich, quiso reivindicar particularmente a las personas trans que, además, pertenecen a minorías étnicas marginadas y perseguidas.

Demi Lovato no dejará de luchar por los derechos de las personas trans

Uno de los objetivos que, en este sentido, se ha marcado la artista, muy implicada también en todos aquellos asuntos ligados a la salud mental de los más jóvenes, pasa por hacer todo lo posible para reforzar los derechos y la protección legal de las nuevas generaciones: una labor imprescindible tanto para que los adolescentes crezcan en un mundo más justo y seguro como para evitar más problemas de autoestima en una franja de edad ya de por sí delicada y vulnerable.

«A todos aquellos jóvenes trans que me estén escuchando, quiero asegurarme de que sepan que importan. Sé que las cosas están muy locas a día de hoy y que en algunos no cuentan con el sistema de apoyo que se merecen. Pero no dejen que nadie, ni siquiera el gobierno, los engañe y los haga creer que no son perfectos tal como son. Estén orgullosos de quienes son y seguir alzando la voz. Estaremos luchando a su lado», manifestó durante su alocución.

