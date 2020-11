Los personajes más emblemáticos de Nicole Kidman

Un repaso por los personajes de Nicole Kidman que más han dejado huella en su carrera cinematográfica. ¿Ya las viste todas?

La actriz de 53 años sigue al pie del rodaje. Protagonizó y dirigió Big Little Lies para HBO, y con la misma casa acaba de estrenar The Undoing, miniserie que hará con Hugh Grant. Por si no fuera suficiente, llegará con la serie I Know to Be True, un drama familiar basado en la obra de teatro por Andrew Bovell. Estos personajes se unen a la lista de los protagónicos emblemáticos de Nicole Kidman, y por eso te enlistamos los que más han sorprendido.

The Hours (2002, Stephen Daldry)

Para el papel de Virginia Woolf, Nicole cambió por completo su aspecto al grado de que fabricaron una nariz con espuma de látex. Interpretó a uno de los personajes más importantes de la literatura inglesa con el que ganó un Oscar a Mejor Actriz. La historia de tres mujeres de épocas diferentes que tratan de encontrarle un sentido a la vida, y a Virginia la vemos situada en los 20.

Moulin Rouge (2001, Baz Luhrmann)

Fue el primer musical nominado al Oscar por Mejor Película desde hace 10 años, y de igual manera nominaron a Kidman por Mejor Actriz gracias a la interpretación de la cortesana parisina Satine. Ver esta película provoca ganas de bailar y cantar Diamonds are a girl’s best friend, pero también de soltar las lágrimas con ese final.

The Others (2001, Alejandro Amenábar)

Ya tenemos drama y musicales, el género de espanto no se podía quedar atrás. Esta historia de fantasmas narra la vida de una madre (Nicole) que cuida desenfadadamente a sus hijos «alérgicos» a la luz. La casa se volteará de cabeza con la llegada de tres personas de servicio y la posible existencia de seres muertos que ahora agonizan.

Eyes Wide Shut (1999, Stanley Kubrick)

Se dice que este fue el repunte actoral de Nicole Kidman, un protagónico en el que participó a su ahora ex esposo, Tom Cruise. También forma parte del listado de películas controversiales de Kubrick, pero eso puede esperar: Nicole interpretó a Alice Harford, quien junto con su esposo tienen extrañas vivencias (reales, o quién sabrá), misma que termina con su personaje diciendo «una noche no es toda la vida».

Rabbit Hole (2010, John Cameron Mitchell)

Una interpretación que expone los sentimientos paternales de culpabilidad, donde el personaje de Nicole (Becca Corbett) sobrelleva el fallecimiento de su hijo de 4 años. Con este papel obtuvo numerosas nominaciones y ganó a Mejor Actriz en los Cinema Vanguard Awards.

