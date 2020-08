Marilyn Monroe desde distintas perspectivas

La psicología en la que tanto confió Monroe deja al descubierto los diversos matices de su personalidad.

Marilyn Monroe tuvo una personalidad melancólica o depresiva profunda, y es que a lo largo de su vida experimentó muchas pérdidas; el hecho de ser abandonada a temprana edad por su madre fue un parteaguas que se agudizó y ello explica porqué todo lo que hizo fue una manera de defensa, comenta Hans Olvera, investigador del Departamento de Psicología de la Universidad Iberoamericana, quien nos ofrece un breve análisis de lo que ocurrió en su mente y en su comportamiento.

Haberse casado a los 16 años con James Dougherty, a quien nunca amó, y sus múltiples relaciones sexuales sin desearlas o disfrutarlas, fue parte de ese instinto de autoprotección. Más allá de su faceta de actriz, el histrionismo y esa capacidad de mostrarse al mundo alegre, aparentemente feliz y despreocupada, fue también una forma de defenderse de su entorno. De acuerdo con el experto, durante gran parte de su vida eso fue positivo, porque gracias a eso pudo desarrollar sus capacidades artísticas manteniendo su estructura melancólica contenida.

Marilyn logró aceptación en las altas esferas buscando hombres que encarnaran el poder y a nivel social, con lo que reforzó un elemento psicológico llamado narcisismo, que a veces nos hace pensar que hay autoestima y amor propio en la persona; sin embargo, en realidad esto es falso, porque tal seguridad existe a partir de que haya quién la refuerce, pero sin esta condición, la seguridad brilla por su ausencia.

Pero en realidad, ¿qué pensaba Marilyn? Literalmente, su existencia estuvo marcada por la fantasía, todo a su alrededor era apariencia; no obstante, el vacío estuvo presente permanentemente. Desde el punto de vista del experto, el episodio de su muerte ocurrida la noche del 5 de agosto de 1962, bajo la versión oficial de que se había suicidado, corresponde totalmente con su perfil psicológico.

«Esto no quiere decir que efectivamente se haya suicidado, hubo muchas circunstancias alrededor que indican lo contrario, pero es un hecho que por su estructura, sí pudo haber tenido una idea suicida, de hecho, se dice que en ocasiones anteriores lo había intentado y es posible que estos antecedentes hayan sido utilizados por un sistema perverso urgido por deshacerse de ella», sugiere Olvera.

Soy egoísta, impaciente y un poco insegura.- Marilyn Monroe

¿Qué revela su fisonomía?

El arte del Mian Xiang, o la lectura del rostro, revela el carácter, la personalidad y la suerte. La especialista Andrea Díaz nos ofrece una interpretación profunda de los rasgos de la actriz.

Su rostro oval

La forma oval de su rostro habla de una persona sociable con posibilidades de triunfar en el campo de la comunicación, ya que era ingenua y confiable. Fueron claras sus oportunidades de hacer fortuna, así como de conquistar puestos elevados.

Su voz suave y aguda

Revelaba su soledad e incompatibilidad con su pareja, debido a su poca tolerancia y egoísmo. Ciertamente fue infiel en todas sus relaciones y concretamente cuando estuvo casada con DiMaggio, dijo que nunca sería la típica esposa italiana que él deseaba.

El nacimiento de su cabello

Las líneas angulosas en el nacimiento de su cabello dejaban al descubierto su enfoque por lograr el éxito aun a costa de su vida familiar, tan fue así que le costó tres matrimonios.

Sus grandes pestañas

Eran una señal de su sensible y espiritual corazón, siempre buscando el amor y deseando confiar plenamente en los demás.

Su nariz y su lunar

Su nariz revelaba su tendencia hacia la depresión, pero también la fuerza para decir lo que pensaba. Mientras que su lunar significaba que era amante de la buena comida y los placeres de la vida.

La forma de sus dientes

Indicaba buena suerte, éxito, riqueza y buena salud. Así fue casi hasta el final de su vida, cuando la depresión la tomó entre sus manos.

Su carta astral

La carta astral de Marilyn «el mapa del cielo al momento de su nacimiento», es una especie de fotografía del cosmos que revela las tendencias que tuvo a lo largo de su vida. Nacida bajo el signo de Géminis, signo de aire representado por la dualidad, vivió con la duplicidad característica de los nativos de Mercurio, cambiantes e inquietos. Le fue difícil expresar sus necesidades, así como un sinnúmero de reflexiones sobre sus deseos íntimos: ser madre y formar una familia. En la primera casa de su mapa está Neptuno y es probable que quienes la conocieron, tuvieran dificultad para entender su manera de ser, percibida como cambiante e irascible.

Fue una mujer con aguda intuición, su mundo emocional era basto y fue sensible a las necesidades de las otros. Su configuración astrológica indica que su primer matrimonio rompió con su pasado de pobreza. No logró ser madre y en su mapa astral aparece dificultad para lograr el embarazo, además de tener la posibilidad de pérdida de procesos de gestación, situación que le provocó un profundo sufrimiento y tristeza. En su mapa está presente Venus, lo que muestra una enorme capacidad artística y belleza. Esta configuración también pudo haberla influenciado para el derroche de sus bienes y la búsqueda de un estilo de vida lleno de placeres, e incluso excesos y vicios.

Su firma también habla

Honrada, astuta, diplomática y dotada de un carácter fuerte que contrastaba con su imagen sensual y casi infantil, así era esta bomba sexy, y eso, ella lo firmaba. Descubrir desde todos los ángulos posibles la personalidad arrolladora de Marilyn Monroe, lleva a conocerla en lo más profundo. Miles de historias pueden contarse sobre qué pensaba, sentía y cómo actuaba, con verdades y mentiras, pero lo que revela con su puño y letra la deja al descubierto. ¿La razón? Muy sencilla. Cada vez que escribimos intervienen el cerebro y las emociones que generan los momentos de vida por los que atravesamos.

En un estudio de su firma realizado por la grafóloga María Fernanda Centeno hay mucho por conocer acerca de esta rubia que nos ha robado el corazón. «La velocidad con la que traza su firma habla de una mujer con carácter fuerte, dinámica, ambiciosa, impaciente; tenía procesos mentales rápidos, mientras que el movimiento que imprime en su firma nos descubre a una Marilyn astuta, manipuladora y con una clara tendencia a chantajear a las personas cuando se trataba de conseguir algo a costa de lo que fuera?

La inclinación de su letra hacia la derecha muestra a una mujer sumamente sensual, con grandes necesidades de afecto y aceptación por parte de quienes le rodeaban. En cuanto a sus relaciones de pareja, no hay duda que sus elecciones confirman lo que su letra revela: para ella era imprescindible que sintiera admiración por el hombre con el que compartía su vida.

Definitivamente se trataba de una chica vanidosa y completamente consciente de sus cualidades físicas, era astuta, egocéntrica y temerosa de la crítica, requería sentirse halagada para su tranquilidad y seguridad personal, esto lo muestra la estructura de su letra tan adornada, así como el tamaño de las dos letras eme.

La nota del hotel Bel-Air

En el mítico mundo de Monroe existe una carta dirigida a su maestro Lee Strasberg en la que hay un fragmento que deja de manifiesto la angustia e inseguridad por la que atravesaba en ese momento: «Mi voluntad es débil!, no puedo soportar nada. Sueno como loca, pero creo que estoy enloqueciendo».

Aunque se especula que esta carta fue escrita previa a su muerte, carece de fecha, por lo tanto es imposible saber si realmente tenía la intención de anunciar el supuesto suicidio o bien, si fue motivada por otro evento. Lo cierto, dice la grafóloga, es que esta carta da fe de las difíciles circunstancias de vida que la acechaban.

«Cuando escribió esa carta, Marilyn era una ruleta de emociones, tenía miedo; desde su perspectiva, su vida no tenía sentido, estaba preocupada, con angustia y llena de ansiedad. Se nota a una mujer adicta a las pastillas y que no disfrutaba absolutamente nada de lo que tenía ni lo que le sucedía. Quería encontrar la congruencia entre lo que hacía y lo que pensaba, pero no sabía qué decisiones tomar y sentía que era sumamente vulnerable, ella una vez más muestra su necesidad de afecto y de ser valorada», afirma la experta en grafología María Fernanda Centeno.

SEGURO TE INTERESAN:

Frases de Marilyn Monroe que todas las mujeres debemos conocer

Liz Taylor, la eterna rival de Marilyn Monroe

La boca de Marilyn

Por: Redacción Vanidades