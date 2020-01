Pink se siente tentada por la cirugía estética

Desde los inicios de su carrera, Pink destacó entre todas las demás estrellas femeninas del panorama musical por no haberse plegado nunca a los dictados de la industria acerca del aspecto que espera de sus divas del pop, ni siquiera cuando grabó el videoclip de la canción Lady Marmalade bailando en lencería junto a Christina Aguilera.

Sin embargo, no siempre le resultó fácil nadar contra corriente. Según confesó ahora en una carta dirigida a sí misma que compartió en Twitter, desde hace un tiempo vino descubriendo nuevas líneas de expresión y cambios en el tamaño de su nariz, que le parece más grande de lo habitual, cada vez que se mira al espejo.

Letter to self; Dear Me, you’re getting older.I see lines.Especially when you smile.Your nose is getting bigger..You look(and feel) weird as you get used to this new reality.But your nose looks like your kids, and your face wrinkles where you laugh.And yeah you idiot..u smoked. — P!nk (@Pink) January 20, 2020

«Te ves y te sientes rara mientras te acostumbras a esta nueva realidad», declaró al mismo tiempo que reconoce que es en parte su culpa por haber fumado «como una idiota» en el pasado.

Por otra parte, la intérprete también quiso recordarse que la cirugía estética choca radicalmente contra todos sus valores y principios por muy tentadora que resulte a veces.

«Otra nota mental: De vez en cuando te planteas hacerte algo en la cara, y luego ves algún programa en televisión en el que te gustaría poder percibir lo que está sintiendo esa persona… pero resulta que no se le mueve el rostro. No puedo apoyar algo así. Soy incapaz. Quiero que mis hijos sepan cuándo estoy enojada».

I want my children to know what I look like when I’m angry — P!nk (@Pink) January 20, 2020

La promesa que se hizo es que seguirá cumpliendo años «a la vieja usanza» y haciendo piruetas en un tutú a 30 metros sobre el suelo:

«Tengo mucha suerte porque nunca he dependido de mi aspecto. He decidido que mi talento y mi personalidad son más importantes que mi cara». https://twitter.com/Pink/status/1219133489770942464?s=20

Por: Bang Showbiz / Foto: Getty Images