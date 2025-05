De Nicole Kidman a Anne Hathaway: los looks más icónicos en la historia de la Met Gala

Cada año, la Met Gala se convierte en mucho más que una alfombra roja; es un desfile de arte, moda y personalidad donde las celebridades se reinventan bajo temáticas tan ambiciosas como extravagantes. Entre todas esas noches memorables, hay nombres que destacan por que marcaron historia con cada paso que dieron en la escalinata del Museo Metropolitano de Nueva York. De Nicole Kidman a Anne Hathaway, estas mujeres han transformado sus apariciones en momentos visuales inolvidables que todavía seguimos comentando años después.

Si amas la moda, el drama estilístico y los looks que definen décadas, esta recopilación de los outfits más icónicos de la Gala del Met es para ti. Porque cuando el vestido se convierte en un discurso, estas divas saben exactamente cómo hablar.

Emma Watson

Emma Watson en Met Gala. Getty Images

Blake Lively

Getty Images

Nicole Kidman

Nicole Kidman en Met Gala. Getty Images

Miley Cyrus

Miley Cyrus en Met Gala. Getty Images

Anne Hathaway

Anne Hathaway en Met Gala. Getty Images

Rihanna

Rihanna en Met Gala. Getty Images

La Met Gala no es solo un evento de moda; es una declaración cultural, una fantasía hecha costura y, sobre todo, una pasarela donde el estilo se vuelve eterno. Revisar estos looks no es solo un acto de nostalgia, sino una forma de celebrar cómo el glamour, cuando se lleva con propósito, puede convertirse en leyenda. Y tú, ¿cuál de estos outfits guardarías en tu moodboard eterno?