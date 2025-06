8 cortes bob cortos que controlan el frizz y son perfectos para la época de lluvia

El pelo tiene humor, y si hay algo que lo altera, es la lluvia. Basta con que suba un poco la humedad en el clima para que aparezca ese frizz que no perdona ni a las melenas más disciplinadas. ¿La solución más práctica y con estilo? Un corte bob corto bien pensado, de esos que te salvan en los días grises y que no necesitas estar planchando ni retocando a cada rato.

Y no, no hablamos del típico bob aburrido que ya viste mil veces, sino de algunas propuestas frescas, favorecedoras y realistas, que sí controlan el frizz incluso cuando el clima no coopera.

1. Bob húmedo con acabado gel

Si el pelo se va a humedecer… ¿por qué no hacerlo a propósito? Este corte bob corto se lleva con textura mojada, usando un gel con efecto wet o una crema de peinado que dé brillo. Nos encanta porque se ve pulido, moderno y nadie sabrá si es lluvia o estilo.

2. Bob mini con puntas despuntadas

Este corte apenas toca la mandíbula y lleva puntas relajadas, aportando esa sensación de libertad. Esa imperfección aparente lo hace ideal para cuando la melena no coopera del todo. Perfecto para chicas con pelo fino o lacio que buscan volumen sin perder el control.

3. Bob asimétrico

Se lleva corto en la nuca y con una ligera curva hacia el rostro. Su forma nos ayuda a que el pelo caiga con peso, lo que minimiza el frizz, el volumen en lugares no deseados e, inclusive, ese efecto esponjado que viene en un ambiente lluviosos.

4. Bob ondulado sin plancha

¿Tienes ondas naturales? ¡Aprovéchalas! Este corte celebra la textura real, sin necesidad de alisar. Solo necesitas un poco de mousse o crema definidora y dejar que el cabello se exprese.

5. Bob recto con raya al medio

Al usar una línea recta marcada y raya al centro, el pelo cae uniforme y más pegado al rostro, lo que evita que se esponje hacia los lados. Te recomendamos usar un poco de sérum para hidratar durante el día.

6. French bob con puntas messy

El clásico corte parisino, pero sin la rigidez del fleco recto. Aquí se lleva con las puntas sueltas, ligeramente despeinadas y funciona muy bien si dejas que el pelo se seque al aire. Al final conseguirás una apariencia mucho más relajada, cero aburrida.

7. Bob rizado tipo globo

Este corte se estructura desde adentro para formar un efecto globo que da forma sin volumen excesivo. Lo mejor es que define sin apelmazar, y con una buena rutina de hidratación, ni la humedad lo tumba.

8. Bob gráfico con capas escondidas

Esta versión se ve como un bob clásico, pero tiene capas internas que no se notan a simple vista. Eso ayuda a controlar el movimiento del pelo y a que no se infle.

Además del diseño del corte, lo importante es respetar tu tipo de pelo y no luchar contra él. No necesitas alisar, planchar ni exagerar con productos. A veces, con solo elegir el bob adecuado y usar un buen leave-in antifrizz o unas gotitas de aceite ligero, ya estás del otro lado.