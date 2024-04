5 lecciones de autoestima y amor propio que aprendimos de El Principito

Este artículo contiene fuertes revelaciones, así que, si aún no has leído El Principito, lee las lecciones que te compartimos y después, date una dosis de amor y lee la historia escrita por Antoine de Saint-Exupéry. Si ya leíste el libro, vuélvelo a leer, encontrarás frases inspiradoras y de autoestima que no habías visto antes.

Pocas novelas ofrecen tantos niveles de lectura, que atrapan desde a los más pequeños, hasta los más grandes. Por eso, El Principito ha tocado los corazones de millones de lectores alrededor del mundo, llegando a ser uno de los libros más traducidos y más vendidos (aunque ya no puede presumir de esos récords).

Cinco lecciones de autoestima y amor propio

La novela de El Principito está dividida en 27 capítulos, y de ellos rescatamos cinco lecciones valiosas:

1) Conócete a ti mismo: Una de las primeras lecciones que El Principito nos enseña es la importancia de conocerse a uno mismo. En el libro, el pequeño príncipe viaja de planeta en planeta en busca de respuestas, pero descubre que la verdadera sabiduría proviene de mirar en su interior. En otras palabras, esto nos recuerda que, para amarnos a nosotros mismos, primero debemos entender quiénes somos realmente y qué es lo que nos hace únicos. No te dejes apantallar por personas salidas de otro planeta.

La historia de El Principito nos deja grandes lecciones de vida. Archivo

2) Elige qué valoras más: A lo largo de su viaje, el protagonista se encuentra con diferentes personajes que representan distintas actitudes hacia la vida. Desde el rey vanidoso hasta el hombre de negocios obsesionado con el dinero, después de conversar con ellos, el pequeño descubre que la verdadera riqueza no se encuentra en posesiones materiales, sino en las conexiones con los demás. Aprendemos a valorar a quienes nos rodean.

3) Acepta tus imperfecciones: A lo largo de la historia, el principito se encuentra con un zorro, quien le enseña una valiosa lección sobre el amor y la amistad. Su nuevo amigo le explica que, para poder ser amado, es necesario ser vulnerable y aceptar nuestras imperfecciones. Nos recuerda que la autoestima no se basa en ser perfectos, sino en ser auténticos y genuinos.

4) Rodéate de personas que te hagan crecer: En su viaje, El Principito conoce al aviador, quien se convierte en su amigo y confidente. A través de su amistad, el pequeño príncipe aprende la importancia de rodearse de personas que lo apoyen, lo inspiren y lo hagan crecer. Nos enseña que el amor propio también se nutre de las relaciones positivas que cultivamos en nuestra vida.

5) Sé fiel a ti mismo: Finalmente,la historia nos recuerda la importancia de ser fieles a nosotros mismos y a nuestros valores. A lo largo de la historia, el pequeño príncipe enfrenta diferentes desafíos y tentaciones, pero siempre sigue su corazón y su intuición. Nos inspira a ser auténticos y a vivir nuestra vida de acuerdo con lo que realmente creemos y sentimos.

Hay historias que crees que sólo dan lecciones para chicos, sin necesidad de redactar una moraleja obvio y concluyente. El Principito nos da lecciones de amor propio que influyen directamente en nuestra autoestima. ¿Cuál fue tu favorita? ¿Hay alguna que no anotamos y nos deseas compartir?