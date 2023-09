Barbra Streisand: así serán los dos nuevos álbumes que lanzará el próximo mes

La compositora y cantante Barbra Streisand anunció que lanzará dos nuevos álbumes para el próximo mes de octubre, en los que incluirá sus temas favoritos, así como arreglos y audios inéditos del soundtrack original de la película Yentl, la cual cumple 40 años de haber sido estrenada.

Estos nuevos proyectos discográficos llevarán por nombre Evergreens: Celebrating Six Decades on Columbia Records y Yentl: 40th Anniversary Deluxe Edition.

En el caso de Evergreens, la artista incluirá 22 de sus temas musicales favoritos. No obstante, estas canciones no serán sus grandes éxitos o temas que tengan gran reconocimiento, sino que son sencillos que son especiales para la cantante.

En un comunicado, se explica que la selección busca transmitir su conexión emocional con estas melodías y letras, pues cada una de ellas ocupa un lugar muy especial en el corazón y en la memoria de Barbra Streisand.

Por otra parte, el álbum de edición de aniversario de la banda sonora de Yentl, que llegó al top 10 del Billboard 200, cuenta con 15 canciones.

Barbra Streisand es una de las artistas más influyentes en la cultura estadounidense Duncan Raban/Popperfoto via Getty Images

En este sentido, se incluirán tanto la banda sonora de esta película, tal y como la conocen los fanáticos, como 11 versiones demo que grabó, ofreciendo introducciones narrativas a cada pista.

Asimismo, estas grabaciones las hizo Barbra con el fallecido y legendario compositor Michael Legrand al piano como único acompañamiento, de acuerdo con Billboard.

Además, parte de este nuevo material tendrá un segundo vinilo como parte de un LP doble exclusivo de Barnes & Noble.

La fecha oficial de lanzamiento de ambos álbumes será el próximo 27 de octubre, sin embargo, se lanzará una versión demo de Papa, Can You Hear Me?, previo al estreno.

Recordemos que Yentl es una película de 1983 que Streisand dirigió, coescribió, coprodujo y protagonizó. También, este filme le valió varios Globos de Oro, como el de Mejor Película—Comedia o Musical, así como el premio a Mejor Director para Barbra.

Cabe resaltar que estos lanzamientos se realizarán días antes de que salga su libro, que estará disponible a partir del 7 de noviembre.

En agosto de 2021, Barbra Streisand anunció en el programa de Jimmy Fallon que estaba trabajando en un libro con sus memorias Andrew Lipovsky/NBC/NBCU Photo Bank via Getty Images

Con esto, no cabe duda que a sus 81 años, sigue siendo una de las artistas más importantes y es considerada un ícono dentro de la cultura estadounidense. Su extensa carrera de más de seis décadas, y sus logros en la música, el cine y el teatro la han llevado a ocupar un lugar único en la industria del entretenimiento.