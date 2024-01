Cassandra Sánchez-Navarro le pone humor a la pantalla grande con “Todas menos tú”

Divertida, desinhibida y sin filtros se muestra Cassandra Sánchez-Navarro en su nueva película: Todas menos tú, una estupenda producción mexicana a estrenarse el próximo 14 de febrero en todas las salas de cine de México, que la lleva de vuelta a las salas de cine después de participar en una serie de proyectos creados para las plataformas de streaming que dominan el mercado del entretenimiento.

¿De qué se trata Todas menos tú?

“Sí es maravilloso que la gente nos conozca en todo el mundo a través de las plataformas, pero también nos llena estar en esta enorme pantalla divirtiendo a tanta gente que se tomó el tiempo de ir a vernos. Eso fue lo que me enganchó desde el primer momento, en segundo lugar, sabía el elenco tan increíble que iba a tener, quería ser parte de él, además el personaje y la historia me gustaron mucho, se me hizo divertido todo y así fue como acepté unirme al equipo”, dijo Cassandra Sánchez-Navarro a Vanidades.

La actriz que interpreta a Sandra en el guión realizado por Ricardo Avilés que sitúa a un grupo de jóvenes bastante unidos, quienes están sorprendidos por la noticia de que uno de ellos va a casarse con una joven que nadie quiere que se sume al clan de la amistad que forjaron cuando apenas eran unos adolescentes.

La película Todas menos tú ofrece una trama ágil y divertida Cortesía

Cassandra Sánchez-Navarro, nieta del fallecido actor Manolo Fábregas, explota su faceta de comediante en la cinta que aunque parece ir por la misma línea de la exitosa Cindy La Regia, plantea situaciones más graciosas que garantizan una risa inmediata en el espectador.

Y pese a que en pantalla todo luce perfecto, la actriz nos revela qué la hizo sufrir a ella y sus compañeros durante el rodaje de Todos menos tú en un reconocido hotel de Tulum, en la Riviera Maya: “Suena muy glamuroso y bonito, pero no te imaginas lo que es grabar bajo ese calor, en ciertos horarios, los hombres con saco y camisa, entonces no era tan lujoso como lo imaginamos”.

Agradecida por la oportunidad de hacer carrera en el cine, Cassandra dice que ha sido muy selectiva a la hora de buscar un proyecto en esta área. “Creo que hay personajes que te llegan en el momento correcto, hay que escoger y saber por qué lo escogiste. Los actores hacemos 600 casting y a veces te quedas en tres, por eso hay que agradecer”, expresó Sánchez-Navarro, quien espera estrenar próximamente: Consuelo, la serie de ViX en la que comparte roles protagónicos con la colombiana Catherine Siachoque.