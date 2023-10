Céline Dion subasta letras de dos canciones para recaudar fondos y apoyar a la investigación médica de su enfermedad

Esta semana se dio a conocer que la cantante Céline Dion habría puesto en subasta las letras de dos de sus temas, con el fin de recaudar fondos para apoyar a la investigación médica del Síndrome de la Persona Rígida, que es la enfermedad que padece y que provocó que cancelara su gira a mediados de este año.

De acuerdo con la información que ha surgido en estos días, la canadiense habría decidido participar de manera solidaria en esta subasta, en la que pondrá a la venta dos manuscritos en los que vienen escritos las letras de dos canciones suyas, en este caso The Prayer y The Gift .

Céline Dion pondrá en subasta los manuscritos en los que vienen escritos las letras de las canciones The Prayer y The Gift Getty Images

Asimismo, dicha subasta estará a cargo de la casa Julen´s Auctions y forma parte de la iniciativa Lyrics for a cause, en la que también se pondrán a la venta 57 objetos de otros artistas destacados, como la guitarra del fallecido Kurt Cobain. La puja se realizará el 14 de noviembre y podrá seguirse en línea desde de la página web de la misma empresa.

En cuanto a los detalles, el precio de salida de cada tema es de 200 dólares. Sin embargo, se espera que se puedan vender hasta en 800 dólares. Además, todo lo recaudado de la puja se destinará a Music Health Alliance, una organización sin fines de lucro que permite a los profesionales de la industria musical tener acceso a la atención médica y conectarlos con soluciones financieras.

¿Qué enfermedad tiene Céline Dion

En diciembre de 2022, la intérprete de My Heart Will Go On dio a conocer que había sido diagnosticada con el síndrome de la persona rígida, mientras que en mayo de este año, tuvo que cancelar su gira debido a esta enfermedad.

Se trata de un trastorno neurológico que provoca que los músculos se pongan rígidos en el torso, brazos y piernas, principalmente, y aumenta la sensibilidad al ruido, el tacto y la angustia emocional, acentuando los espasmos musculares derivados de este síndrome.

La familia de Céline Dion reveló que no han encontrado un medicamente que funcione Edward Berthelot/GC Images (Getty Images)

Sin embargo, el retiro de los escenarios de Céline Dion, a causa de este síndrome, ha dado pie a todo tipo de rumores y falsas noticias, como la pérdida de su voz, que vive sumida en una depresión o hasta su supuesta muerte, lo cual aclaramos que todo es falso.

Aunque, hace un par de meses, su hermana Claudette sí reconoció que no encontraban un tratamiento eficaz.

“No podemos encontrar ningún medicamento que funcione, pero tener esperanza es importante... Ella está escuchando a los mejores investigadores en el campo de esta rara enfermedad y lo hará tanto como sea posible”, declaró para Le Journal de Móntreal.