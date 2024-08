El nombre de esta exponente de la música regional mexicana resuena muy fuerte entre la comunidad latina de Estados Unidos. Sus seguidores la adoran y donde quiera que se presenta el éxito es total. La referencia inmediata cuando escuchamos su nombre es que se trata de “la hija de Jenni Rivera”, la cantante que fuera conocida como “La Diva de la Banda”.

Pero Chiquis busca que su nombre sea reconocido en nuestro país por méritos propios y no por las circunstan- cias familiares por las que ha atravesado: “En México todavía no me conocen tanto. Saben que canto, pero creo que se habla más de mí por otras situaciones –que incluso han afectado mi imagen–. Yo quiero que me conozcan como la artista, como la cantante que soy... Siempre voy a ser hija de Jenni Rivera. ¡Y qué orgullo!, pero quiero que la gente me vea como Chiquis, la mujer y la cantante, como todo lo que hace Chiquis”.

En esta segunda mitad de 2024 no dudamos de que conseguirá esta meta, ya que forma parte de varios proyectos que la pondrán bajo los reflectores del público mexicano.

Hoy es un día de verano, perfecto para platicar con Chiquis, que muy tranquila y feliz nos cuenta que en no- viembre se presentará, por primera vez en México, en el Auditorio Nacional, un sueño hecho realidad para ella, además de que ya llega su docu-follow Chiquis sin filtro, que se transmitirá en los próximos días a través de ViX, el servicio de streaming en español líder en el mundo.

Este docu-follow será un acercamiento a su historia más íntima, a su pasado y a su presente, a los retos de ser la mayor de cuatro hermanos, en el que también cuenta cómo enfrenta los conflictos con su familia, los prepara- tivos para su boda y todos los detalles de la gira que está realizando en estos días por Estados Unidos y México. Una historia imperdible para todos sus seguidores y para aquellos que queremos conocerla más.

¿Cómo surgió su amor por la música?

Chiquis empezó su carrera a los 26 años –hoy tiene 39–, momento en el que dio el paso definitivo para dedicarse profesionalmente a cantar. Pero la música siempre la ha llevado en las venas, nos dice: “Desde chiquita le he tenido amor a la música, en especial a la regional. Trabajé con mis abuelos vendiendo casetes y con ellos escu- chaba música mexicana. La primera canción que aprendí fue “La puerta negra”, de Los Tigres del Norte, a los cuatro o cinco años, y a los 10 años me subí a un escenario y gané el segundo lugar en un concurso. A partir de ahí dije ‘esto me gusta’, pero me daba un poquito de miedo. Mi mamá siempre me dijo que me apoyaría. Hasta los 26 años tomé el riesgo, y en 2009 empecé a escribir y grabar canciones. Luego pasó lo de mi mamá, en 2012, y muchas cosas cambiaron”.

Chiquis comenta que le tiene mucho respeto a su familia y a todo lo que han logrado: “Para mí es un gran orgullo decir que mi familia es muy trabajadora, y con eso me quedo. Ha sido una responsabilidad llevar el apellido Rivera, sobre todo en los inicios de mi carrera, pero ahora me siento tan yo, que digo ‘soy Chiquis’. Poco a poco la gente está viendo eso y me están respetando por lo que hago, por mi historia y mis canciones, sin quitarle nada a mi familia”.

¿Dónde nació Chiquis?

“Aunque nací en Estados Unidos, soy cien por ciento mexicana”, dice una orgullosa Janney Marín Rivera, me- jor conocida como Chiquis: “Mi meta este año es conquistar a México, porque amo a México y soy mexicana”.

La intérprete nació en Long Beach, California, al igual que su mamá. Sus abuelos, Pedro y Rosa, se encargaron de que Jenni Rivera y sus hermanos crecieran sintiéndose orgullosos de sus raíces y cultura mexicana, y Chiquis no fue la excepción, así que siguió este camino.

En 2014 lanzó su primer sencillo llamado “Paloma Blanca”, como tributo a Jenni Rivera: “Mi mamá fue mi todo, una gran maestra de vida, y ahora es una gran inspiración para mí”. Y en mayo de este 2024 lanzó Diamantes, su quinto álbum de estudio.

Para llegar hasta este momento, Chiquis nos cuenta que ha vivido muchas lecciones que la han pulido, por eso su disco y gira se llaman Diamantes. “He pasado por muchos momentos oscuros que me han ayudado a moldear lo que soy hoy. Ya no me deprimo tanto como antes, me siento más segura de mi propósito, de lo que quiero hacer y eso me ayuda a seguir adelante”.

Cortesía

Chiquis agrega que su fe es lo que la inspira todos los días, así como la gente que la sigue, que va a sus conciertos, que la quiere conocer, que le dice cosas bonitas: “Yo quiero ser mi propia heroína y trabajar en mí misma para ser mejor y ser mi propia competencia”.

La fama, los reflectores y su vida cotidiana

Chiquis es una cantante que está rodeada de glamour y de triunfos, pero también de tropiezos, tristezas –recién publicó en sus redes que había perdido al bebé que estaba esperando– y controversias: “Ser famosa es una gran responsabilidad, pero lo veo como una bendición, como una oportunidad, como una plataforma para poder inspirar a la gente”.

La cantante dos veces ganadora del Grammy Latino dice que hay que tener los pies súper firmes y siempre tener las cosas claras: “El camino de la fama y el éxito es difícil porque te expones, pero cuando sabes exactamente lo que quieres de la vida y qué huella quieres dejar, eso te ayuda a no perderte”. Y reconoce que “aunque el mundo se sienta muy pesado y pensemos que tenemos que competir con otras mujeres, no es así. Hay que ‘vernos por dentro’ y buscar ser la mejor versión de una misma, no pretender ser como nadie más. Cuando primeramente nos amamos nosotras y nos aceptamos, podemos dar amor y ayudar. Hay que enfocarse en lo que uno está haciendo y no lo que están haciendo los demás”.

Para llegar a la vida que hoy lleva, Chiquis ha trabajado mucho. “Ahora me siento más madura y capaz, porque le perdí el miedo a muchas cosas y estoy lista para hablar y contar mi verdad”, dice la cantante. Todo esto lo verás con detalle en Chiquis sin filtro, el docu-follow que se trasmitirá por el servicio de streaming en español ViX, pero podemos adelantarte que se despierta alrededor de las seis de la mañana, que su primera hora del día la dedica solamente a ella, que hace oraciones y medita para encontrar el balance, que no ve el teléfono ni sus emails o Instagram de inmediato... Luego hace ejercicio: “Aunque sea media hora, porque tengo que sudar para sacar las toxinas. Y después de eso, cada día es diferente. Si no estoy trabajando, me encanta cocinar y pa- sar tiempo con mi pareja, ir a hacerme las uñas o simplemente estar en mi casa y disfrutar mi recámara y leer”.

La intérprete es muy espiritual, por eso siempre tiene un agradecimiento en todas las cosas que hace para Dios y para la vida. Finaliza, justamente, invitando a los lectores de Vanidades y a todo el público mexicano, a que no se pierdan este 16 de agosto Chiquis sin filtro por ViX, confiando en que esta oportunidad ayudará a que el público latino la conozca más, que conozcan sus sentimientos y emociones por todo lo vivido con su mamá y lo mucho que para ella representa: “Ella fue mi escuela. Mi carrera empezó poco a poco. Yo creo que los años en los que la ayudé me moldearon para poder llegar a ser la mujer madura que soy hoy. Me siento muy bien. Siento que estoy viviendo uno de los mejores momentos de mi carrera”.