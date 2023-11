Cómo cambió Camila Espinoza, la hija que Yuri adoptó, a la cantante

Yuri es mucho más que una artista consagrada: es una mujer con una gran confianza y un corazón que toca a quien la conoce. Dentro de su vida, la maternidad fue un momento de evolución, en exclusiva, la cantante habló de Camila Espinoza, la hija que adoptó y cambió su vida para bien.

A finales del 2021, la cantante posó para la portada de Vanidades. A la sesión, Yuri llegó de cara lavada a la sesión de portada, acompañada por su esposo Rodrigo, quien también es su manager y, claro, de un equipo que va con ella prácticamente a todos lados. Es superprofesional, llegó muy puntual a la cita, con una gran sonrisa y buena disposición.

Hace 2 años, la cantante Yuri celebró 45 años de trayectoria artística. Instagram

¿Cómo es Yuri fuera de cámaras?

Yuri se ha sabido mantener al día en estos poco más de 47 años de carrera artística, la cantante asegura que es de las pocas ochenteras que están vigentes en redes, “conozco a muchos artistas que no le entran a TikTok ni a nada de eso, que no se actualizan”.

Yuri sí es la mujer simpaticona, dicharachera, alegre y guapachosa que conocemos. “¿En serio eres así de ocurrente siempre, o eres más ‘tranquilita’ en tu casa?”, le pregunto, y de inmediato me responde que no tiene dos caras, “soy la misma siempre, porque sí, hay artistas que cuando están con gente o frente a la cámara son una persona y en su casa son otra completamente diferente, y conozco a varias” (ríe).

“La misma que tú observas echando chistes, así soy en mi casa. Cuando veo las cosas chistosas que hago en la tele o en mis TikToks me vuelvo a reír y pienso que estoy zafada, que tengo un tornillo chueco”. Yuri cree que heredó ese carácter de su familia materna. “¡No sabes las navidades que pasamos! Somos como 60 entre sobrinos, nietos, bisnietos; cuando nos juntamos todos es una cosa que te duele el estómago y la quijada de tanto reír. Mi familia es tan chistosa como yo. Y somos muy mal hablados, como buenos veracruzanos”.

El día que Dios me pregunte cual es el regalo que más disfrutaste, le diré: ¡ser madre! Yuri

¿Cuándo tocó fondo Yuri?

La cantante tenía casi 30 años cuando llegó su momento clave, el que hizo clic: el día en que se quiso suicidar. Ella decidió tomar vuelo y correr para arrojarse del balcón de su mansión. “¿En serio intentaste suicidarte o solamente tuviste la idea?”, le pregunto. “Sí, de verdad lo intenté, pero no me salió. Quería dejar de sufrir y de sentirme sola, y eso está cañón, pero unos segundos antes de saltar por el ventanal oí una voz, era Dios, y no me dio miedo, reaccioné, escuché que me decía: ‘Quitarse la vida no es la solución; si lo haces no vas a estar conmigo’’. Me detuve en seco, me raspé la cara, todo el cuerpo y me rendí a Dios, le entregué mi corazón. Esa noche sentí paz por vez primera; hasta ese momento yo tomaba pastillas para todo, pero dormí como una niña. Sentí una gran paz, como nunca. Empecé a notar los pájaros detrás de mi ventana y comencé a observar la vida de otra manera”.

“Han pasado 26 años desde aquella noche oscura, y mi vida es completamente distinta. Es cierto que, en el camino, sigue habiendo retos, veo un mundo complicado; sin embargo, ahora tengo las herramientas para vivir en él y no amargarme, para perdonar, para ser buena esposa, mamá, una mejor artista por fuera y por dentro”, comenta.

Yuri asegura que hoy día es una mujer plena, fuerte y segura. Aquí con su hija, Camila Espinoza. Instagram

Yuri en su faceta de mamá

Le pregunto, en temas más ligeros, qué hace cuando no trabaja. “Soy muy talachera, ¡me gusta ordenar clósets, organizar las cosas en la casa! Y cocino, a mi hija le encantan mis albóndigas y las enchiladas que le hago; no soy tan ‘baquetona’ como creen”.

Un domingo ‘cualquiera’, Yuri lo pasa con su esposo y Camila, quien ahora tiene 15 años, se van a pasear al centro comercial y a comer sushi. ¿Sus vanidades? “No soy vanidosa extrema, pero me cuido mucho. Tengo un spa en mi casa, aparatología para el cutis y el cuerpo, mando traer mis cremas desde Barcelona e Israel. Eso es vanidad, pero también sé que la vejez está viniendo y que, aunque haga mucho ejercicio, tarde o temprano ¡se va a colgar todo!”.

Sobre su hija, la cantante no duda en responder: “Me siento muy orgullosa de mi hija y de ser mamá adoptiva, eso es muy valiente. Camila es una niña hermosa. Me critican porque saco muy poco de ella, pero lo hago por su seguridad”.

En octubre, la cantante felicitó a su hija por su cumpleaños 15 y, junto a las imágenes, comentó: “Gracias Padre Eterno por darme uno de los mejores regalos que un ser humano puede tener… la maternidad. Camila, te esperábamos con tanto amor, la espera fue difícil pero llegaste y cambiaste nuestras vidas. Hoy cumples 15 años… guauuuu!! como pasa el tiempo, ya eres una señorita hermosa, buena hija, no cabe duda, Dios no se equívoca. Felicidades mi amor!, nuestra princesa… gracias gracias mi Dios”.

La talentosa artista se siente bendecida por haber recibido un regalo muy especial: su hija Camila Espinoza ha quien adoptó hace más de 14 años. Para la cantante, ser madre ha sido una experiencia increíble, la muerte de sus egos y egoísmos.