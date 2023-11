¿Cómo fueron los últimos días de Talina Fernández y qué tan bien se llevaba con Ana Bárbara?

Fue el pasado 28 de junio cuando se anunciaba el fallecimiento de Talina Fernández, dejando así un gran vacío dentro de la televisión mexicana. Ahora, a unos meses de su partida, su hijo Coco Levy ha compartido cómo fueron los últimos días de su madre antes de su muerte.

Recordemos que la ‘dama del buen decir’ murió a causa de una leucemia a los 78 años de edad, la cual deterioró su salud de manera repentina, ya que esta enfermedad de cáncer en la sangre le fue diagnosticada hasta poco antes de su muerte.

Durante una entrevista en un programa de televisión, el hijo de la fallecida periodista platicó sobre los últimos momentos de Talina. Ahí comentó que habría tenido un comportamiento un tanto peculiar y que, de alguna forma, ella ya intuía que pronto dejaría este mundo, pues tenía un tiempo hablando de “cosas raras”, según Levy.

Talina Fernández presentía su muerte

En la misma plática, el hermano de Mariana Levy indicó que “decía cosas muy extrañas que hacían pensar que estaba teniendo una sensación de que se iba”, y que “llevaba unos meses diciendo: Ahora que ya me voy a ir”, relató.

Talina Fernández ya presentía su muerte de algún modo, según su hijo Coco Levy Instagram

Un ejemplo de ello fue una curiosa anécdota que recordó. “Una semana antes de que le diera esta brutalmente rápida leucemia, llegó a la casa de comer con José Manuel en algún lado, se sentó en su sillón y dijo: ‘Ya, carajo, me chocan los restaurantes, son demasiado ruidosos, no me gustó la comida, prométeme que nunca me vuelves a sacar de la casa’".

Esto fue algo muy extraño para el también productor, pues se había quedado un tanto desconcertado al escuchar las palabras de su madre. Pero ahora, ya reflexionando sobre ello, esto lo ve como una especie de premonición y que, por lo mismo, tenía este tipo de actitudes y comentarios.

Por otro lado, cuando su hijo Coco anunció a los medios su fallecimiento, aclaró también que Talina jamás supo su diagnóstico de Leucemia y que pudo despedirse de sus familiares. “Nada más pensaba en lo bueno de la gente. Y así se fue, rodeada de todos los que la aman”, indicó.

¿Cómo se llevaban Talina Fernández y Ana Bárbara?

Talina Fernández y Ana Bárbara se volvieron muy cercanas Instagram

Para nadie es un secreto cómo fue que Ana Bárbara llegó a la vida de Talina Fernández y el cómo lograron forjar una gran amistad con el tiempo, la cual prevaleció hasta los últimos días de la conductora.

A las pocas semanas de haber fallecido Mariana Levy, su esposo José María Fernández ‘El Pirru’, siendo ya viudo, conoció a la cantante y comenzó una relación con ella. Al poco tiempo se fueron a vivir juntos y se casaron, lo que desató las críticas de varios.

Sin embargo, la misma Talina ha reconocido públicamente que en la época en la que ‘El Pirru’ no le dejaba ver a sus nietos —estando ella recién operada de un tumor en la cabeza— fue la misma Ana Bárbara quien le ayudaba a que los viera cuando estaba en la playa. De ahí que ambas se volvieron muy cercanas y grandes amigas.

Por ello que cuando la presentadora murió, a los 78 años de edad, Ana Bárbara le dedicó un tierno mensaje a través de sus redes sociales, en donde recordaba cómo la conoció y la huella que dejó en su vida. “Quién me iba a decir que en mi camino, tendría un gran impacto tu presencia en mi destino, tanto ha sido lo vivido, que hoy que te me vas me queda en mi corazón un vacío”, escribió en el post.