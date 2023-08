Cuál es la inspiración de Doja Cat para sus extraordinarios looks y en qué se basa para jugar con la moda

Amala Dlamini, mejor conocida como Doja Cat, llegó a romper con todo lo que conocíamos sobre el estilismo gracias a su ADN creativo. Fue gracias a “Say yo” que se coronó como una de las mejores artistas de su generación y escaló estratosféricamente en redes sociales.

Doja Cat forma parte de los Bazaar Icons 2023 y esta lista incluye a todos aquellos personajes que están ayudando a mover y cambiar narrativas, a abrir puertas y por supuesto a redefinir la cultura muy a su estilo.

Fotografía: Mario Sorrenti



En esta espectacular lista, podemos encontrar a algunas de las mentes más creativas de la época que con su estilo llegaron a revolucionar diferentes industrias. Entre otras personalidades destacadas de los Bazaar Icons 2023, destacan Zaya Wade, Kendall Jenner, Parris Goebel, Paul Mescal y muchos más.

En entrevista exclusiva para Angie Martínez y Harper’s Bazaar, Doja Cat compartió cuál es una de sus grandes inspiraciones a la hora de jugar con la moda, sobre todo porque es una artista muy visual.

Fotografía: Mario Sorrenti

“Estoy tomando más control en los filmes y la fotografía. Estoy en este tipo de lugar caótico en lo que concierne a la moda, donde solo voy a mi clóset y elijo lo más aleatorio, raro y con el peor fit, y lo mezclo con otras cosas que no tienen nada que ver. Es como un puré, pero me gusta. Es un poco punk, y es completamente experimental. Es algo maniático, pero voy en una dirección más oscura en lo que concierne a visuales y moda. Tengo muchos sentimientos acumulados y también mucho enojo, y quiero expresarlos con belleza. Últimamente he estado experimentando con muchas prótesis”, comentó.