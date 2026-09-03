¿De qué murió Gloria Steinem? Esto se sabe del deceso de la periodista a los 92 años

Gloria Steinem, una de las figuras más influyentes del feminismo moderno, murió a los 92 años. La periodista, escritora y activista falleció el 2 de septiembre de 2026 en su casa de Nueva York, rodeada por personas cercanas, de acuerdo con el comunicado difundido por su fundación.

La noticia marca el final de una trayectoria de más de seis décadas dedicada al periodismo, la defensa de los derechos de las mujeres y la igualdad de género. Sin embargo, una de las principales preguntas tras confirmarse su muerte es de qué murió Gloria Steinem.

¿De qué murió Gloria Steinem?

Hasta el momento, la causa de muerte de Gloria Steinem no ha sido revelada. El comunicado de su fundación confirmó que murió pacíficamente en su hogar de Nueva York, pero no proporcionó información sobre una enfermedad, padecimiento o condición médica que hubiera provocado su fallecimiento.

Su fallecimiento ocurrió apenas unos meses después de que Steinem hablara públicamente sobre su vida y su trabajo. A los 92 años continuaba vinculada a sus proyectos y había terminado sus memorias, An Unexpected Life, cuya publicación está prevista de manera póstuma para septiembre de 2026.

¿Quién fue Gloria Steinem?

Gloria Marie Steinem nació el 25 de marzo de 1934 en Toledo, Ohio. Estudió en Smith College y posteriormente pasó dos años en India gracias a una beca. Al regresar a Estados Unidos comenzó su carrera periodística, que eventualmente la llevaría a convertirse en una de las voces más reconocidas del movimiento feminista.

Uno de los episodios que marcó su carrera ocurrió en 1963, cuando trabajó de manera encubierta en el Playboy Club de Nueva York para investigar las condiciones laborales y salariales de las mujeres que trabajaban allí. El reportaje contribuyó a consolidarla como periodista y abrió una etapa en la que el periodismo y el activismo comenzaron a entrelazarse en su trayectoria.

Gloria Steinem y la creación de Ms.

Gloria Steinem durante la llegada a la celebración de Ms. Magazine en honor a Kathy Najimy como una de sus “Mujeres del Año 2004”, en The Spider Club de Hollywood, California. El evento reunió a figuras vinculadas con la revista feminista, de la que Steinem fue cofundadora. Getty Images

Su nombre quedó ligado para siempre a Ms., la revista feminista que cofundó en 1972. La publicación se convirtió en una plataforma fundamental para hablar de igualdad, derechos reproductivos, discriminación, violencia contra las mujeres y representación femenina desde una perspectiva que resultaba radicalmente novedosa para la época.

Steinem también participó en la creación de organizaciones como el National Women’s Political Caucus, la Ms. Foundation for Women y el Women’s Media Center, ampliando su trabajo más allá del periodismo para involucrarse directamente en distintas causas relacionadas con los derechos de las mujeres.

Una vida dedicada al feminismo y los derechos de las mujeres

A lo largo de su carrera, Steinem defendió especialmente los derechos reproductivos, la igualdad salarial y la participación de las mujeres en la vida política y social. Su influencia fue reconocida con algunos de los principales honores de Estados Unidos y España.

En 2013 recibió la Medalla Presidencial de la Libertad, otorgada por Barack Obama, y en 2021 fue reconocida con el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades por su trayectoria y su contribución al movimiento por los derechos de las mujeres.

Su figura también llegó a la cultura popular, su vida fue llevada al cine en The Glorias, película dirigida por Julie Taymor y estrenada en 2020, mientras que la serie Mrs. America abordó parte de los primeros años de la lucha feminista estadounidense y presentó una versión dramatizada de Steinem.

Gloria Steinem participa en los Women of Vision Awards: The Future is Feminist, organizados por Ms. Foundation for Women en The Ziegfeld Ballroom de Nueva York, el 17 de mayo de 2022. La activista y escritora fue una de las fundadoras de la organización dedicada a impulsar la igualdad y los derechos de las mujeres. Getty Images

Gloria Steinem continuó trabajando hasta sus últimos años

A diferencia de muchas figuras de su generación, Steinem no se retiró de la conversación pública al llegar a la vejez. Continuó escribiendo, participando en debates y apoyando distintas causas sociales. Incluso durante sus últimos meses siguió trabajando en sus memorias y mantuvo su casa de Nueva York como un espacio de encuentro para activistas y personas vinculadas con movimientos de justicia social.

Su fundación destacó precisamente esa faceta al anunciar su muerte, una mujer que mantuvo su curiosidad, independencia y compromiso con la igualdad prácticamente hasta el final de su vida.