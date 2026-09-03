Meghan Markle despide a Gloria Steinem con un emotivo mensaje: “La campeona del feminismo”

Meghan Markle despidió a Gloria Steinem con un mensaje que dejó ver una faceta mucho más íntima de la relación que ambas construyeron desde 2020. Tras la muerte de la periodista, escritora y referente del feminismo a los 92 años, la duquesa de Sussex compartió varias fotografías inéditas y recordó a quien describió como “mi amiga y mentora”.

El mensaje estuvo acompañado por imágenes que hablan de una relación que iba mucho más allá de los encuentros públicos. En una de ellas aparecen Meghan y Gloria Steinem sentadas juntas en un sofá, mientras que otra muestra a Steinem con Archie cuando era pequeño, en una fotografía familiar enmarcada. También compartió una imagen de ambas conversando tranquilamente en un jardín.

Meghan Markle recuerda a Gloria Steinem como su amiga y mentora

“Celebrating the life and legacy of my friend and mentor, Gloria Steinem”, escribió Meghan al comenzar su publicación. Pero, más que hacer un repaso de los reconocimientos y logros de Steinem, la duquesa quiso hablar de la mujer que conoció personalmente.

Meghan también aseguró sentirse agradecida de saber que, durante las últimas semanas y días de su vida, Gloria sabía exactamente “cuánto era amada y admirada”. Steinem murió el 2 de septiembre de 2026 en su casa de Nueva York, a los 92 años. La causa de su muerte no ha sido revelada públicamente.

Uno de los recuerdos que Meghan decidió destacar fue una frase que, según contó, Gloria solía decirle: “we are linked, not ranked”, es decir, “estamos vinculadas, no clasificadas”.

La idea se convirtió incluso en un objeto personal para Meghan, Steinem le regaló un brazalete con esa misma frase y la duquesa aseguró que todavía lo lleva “con orgullo”. La frase resume buena parte de la filosofía de Steinem, una visión del feminismo basada en la conexión entre las personas y en cuestionar las jerarquías que colocan a unas por encima de otras. El mensaje del brazalete no era nuevo para Gloria, incluso había creado estos brazaletes como parte de una iniciativa vinculada con Feminist.com.

Meghan, duquesa de Sussex, y Gloria Steinem asisten a la entrega de los premios «Women of Vision» de la Ms. Foundation: «Celebrando generaciones de progreso y poder», celebrada en el Ziegfeld Ballroom el 16 de mayo de 2023 en la ciudad de Nueva York Getty Images

Así comenzó la amistad entre Meghan Markle y Gloria Steinem

Meghan y Gloria Steinem comenzaron a relacionarse públicamente en 2020, cuando participaron juntas en iniciativas para promover el registro y la participación electoral. Una de las imágenes más recordadas de aquella etapa fue la conversación que mantuvieron sobre el voto y la importancia de que las mujeres ejercieran su voz política.

Con el tiempo, aquella colaboración se transformó en una amistad. Meghan recordó que juntas hicieron entrevistas, llamaron a jóvenes votantes para animarlos a participar, asistieron a ceremonias de premios y conversaron sobre distintas maneras de hacer un mundo “más equitativo”.

En 2023, además, Steinem fue quien entregó a Meghan el Women of Vision Award de la Ms. Foundation for Women, reconociendo su trabajo relacionado con mujeres y niñas. Aquella ceremonia fue otro de los momentos públicos que marcaron su relación.

Meghan, duquesa de Sussex, galardonada con el premio «Mujer con Visión», habla en el escenario con Gloria Steinem y Teresa Younger durante la ceremonia de entrega de los premios. Foto de Archivo. Getty Images

La relación entre Meghan y Gloria era todavía más cercana en privado

Pero el fragmento más revelador del mensaje de Meghan llegó cuando dejó atrás los reflectores. “Privately, she was even better than you would imagine”, escribió, para después contar algunas de las experiencias que compartieron lejos de los eventos y las cámaras.

Meghan reveló que Steinem pasó Thanksgiving con su familia, que llegó a presentarle a una de sus mejores amigas y que quería profundamente a sus hijos. También contó que Gloria estuvo para ella durante momentos difíciles, ofreciéndole consejos y perspectiva mientras tomaban una taza de té.

La describió, además, como una mujer con un sentido del humor y una picardía incomparables. Esa parte del mensaje cambia por completo la imagen de la legendaria feminista como figura histórica y muestra a la mujer que Meghan conoció en la intimidad de su vida familiar.

Una de las fotografías que acompañan el mensaje refuerza precisamente esa cercanía, Steinem aparece junto a un pequeño Archie en una imagen familiar que Meghan decidió compartir públicamente por primera vez.

Gloria Steinem con el pequeño Archie. Instagram @meghan

Meghan también recordó una de sus historias favoritas sobre Gloria Steinem

Hacia el final de su publicación, Meghan comenzó a contar una de sus historias favoritas sobre Gloria. El recuerdo gira alrededor de un encuentro casual en Nueva York y de la manera en que Steinem conseguía conectar con las personas sin importar quiénes fueran.

La anécdota funciona como cierre perfecto para el homenaje porque Meghan no termina hablando de premios, libros o reconocimientos. Termina hablando de su capacidad para hacer sentir a los demás vistos y escuchados, una característica que, para ella, definía a Gloria tanto como su activismo.

El mensaje concluyó con una despedida llena de admiración y gratitud, en la que Meghan celebró no solamente lo que Steinem hizo por el movimiento feminista, sino también la huella que dejó en las personas que tuvieron la oportunidad de conocerla de cerca.

La canción de Dolly Parton que Meghan eligió para despedirla

Storie de Meghan Markle en el que repostea el post de despedida con la canción de Dolly Parton “Just Because I’m a Woman” para despedir a Gloria Steinem. Foto de instagram stories @meghan

Como si el mensaje no fuera suficiente, Meghan también utilizó sus stories para acompañar el homenaje con una canción de Dolly Parton: Just Because I’m a Woman.

La elección resulta especialmente significativa tratándose de Gloria Steinem. Lanzada originalmente en 1968, la canción aborda el doble estándar con el que históricamente se juzgaba la vida sexual de las mujeres frente a la de los hombres. La propia Parton ha explicado que la canción surgió de una experiencia personal y que hablaba de una desigualdad que consideraba injusta.

Además, la relación entre Parton y el feminismo también tiene un vínculo con Steinem. Aunque Parton no siempre se ha identificado públicamente con la etiqueta de “feminista”, su música y su trayectoria han sido interpretadas durante décadas desde esa perspectiva, y Steinem llegó a reconocer el impacto de su trabajo.

Por eso, que Meghan eligiera precisamente Just Because I’m a Woman para acompañar su despedida puede leerse como un último guiño al universo que unió a las dos mujeres: la defensa de la autonomía femenina, la igualdad y la posibilidad de que una mujer pueda decidir quién quiere ser sin tener que ajustarse a las expectativas de los demás.

Para Meghan, Gloria Steinem no fue solamente una de las grandes figuras del feminismo estadounidense. Fue la mujer que le regaló un brazalete, que compartió su mesa, que conoció a sus hijos, que le dio consejos en momentos difíciles y que terminó convirtiéndose, en sus propias palabras, en “amiga y mentora”. Y ahora también en uno de los legados personales que Meghan decidió contar al mundo.