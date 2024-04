Dónde ver La Gran Exclusiva, la escandalosa película que revela la relación entre el príncipe Andrés y Jeffrey Epstein

La Gran Exclusiva (Snoop, en inglés), la escandalosa nueva película que puedes ver ya mismo en Netflix, retrata uno de los momentos clave sobre las polémicas de la Familia Real Británica: la explosiva entrevista de la BBC en 2019 al príncipe Andrés. Esta interpretación destapa la relación entre el duque de York y el caso del pedófilo Jeffrey Epstein.

El actor Rufus Sewell interpreta al hermano del rey Carlos III, y Gillian Anderson hace el papel de la periodista Emily Maitlis, quien le hizo la pregunta directa sobre su relación son el polémico magnate y delincuente sexual.

¿De qué trata La Gran Exclusiva?

La película de Netflix está basada en el libro Scoop: Behind The Scenes of the BBC’s Most Shocking Interview. En resumen, La Gran Exclusiva cuenta la historia detrás de las mujeres que se adentraron en el Palacio de Buckingham para conseguir la primicia, misma que fue la razón de la caída del príncipe Andrés.

Aunque Andrés de York intentó aclarar la polémica y su relación con Epstein, la noticia fue un desastre para su imagen. Fue así como se vio obligado a retirarse de sus funciones públicas y títulos.

La Gran Exclusiva de Netflix llegó al catálogo en México desde el 5 de abril. (Netflix

La película explora una situación crucial sobre la realeza británica después del gran éxito que tuvo The Crown, que se emitió en Netflix desde 2016 con 6 temporadas.

¿Es cierto que al príncipe Andrés le gustaba tener peluches?

Una de las escenas que ha generado conversación en las redes sociales aparece apenas unos minutos del inicio de la película. En la secuencia, muestra al duque de York regañando a una de sus criadas por no haber ordenado correctamente los peluches de su cama. ¿Esto realmente pasó? ¿Por qué amaba los peluches?

Resulta que esta escena es verídica. En 2022, la ex sirvienta del Palacio de Buckingham, Charlotte Briggs, reveló a The Telegraph que una de sus labores diarias era precisamente ordenar los peluches del príncipe Andrés, cuando este tendría unos 30 años.

En entrevista, dijo: “En cuanto me dieron el trabajo, me explicaron cómo quería él tenerlos. Hasta dedicaron un día a enseñarme a colocarlos”.

La Gran Exclusiva se estrenó en Netflix México el viernes 5 de abril y espera en convertirse en una de las más populares en el Top 10 mensual de la plataforma.