“Estamos devastados”: el elenco de Friends habla, por fin, de la muerte de Matthew Perry

“I’ll Be There for You” es la estrofa de la canción que se popularizó junto a la serie Friends, hoy, los amigos de la sitcom estadounidense se unen en luto ante la inesperada muerte de Matthew Perry y hablan a través de un comunicado colectivo.

“Estamos todos absolutamente devastados por la pérdida de Matthew. Éramos más que simples compañeros de reparto. Somos una familia” es parte de la emotiva declaratoria firmada por Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc y David Schwimmer.

No es para menos, el elenco que fue ejemplo de amistad a lo largo de 10 años. Ahora demuestra los nexos que se formaron fuera de cámaras y comparte un comunicado conjunto, hablan de su sentir por la repentina muerte del actor estadounidense.

“Hay mucho que decir, pero ahora vamos a tomarnos un momento para llorar y procesar esta pérdida insondable”, expresa el texto que fue divulgado por People.

Uniéndose al luto popular, donde habíamos visto expresar su más sentido pésame desde el primer ministro estadounidense, Justin Trudeau, hasta el actor de Marvel, Paul Rudd. El silencio de sus compañeros de serie era motivo de controversia.

Matthew Perry, conocido por su papel de Chandler en ‘Friends’, murió a los 54 años. Getty Images

¿Por qué no había hablado el elenco de Friends?

“Con el tiempo diremos más, cuando podamos”, se afirma en el comunicado, a manera de explicación por el silencio de dos días.

Y continúa, “por ahora, nuestros pensamientos y nuestro amor están con la familia de Matty, sus amigos y todos los que lo amaron en todo el mundo”.

Luto por Matthew Perry

Anteriormente, la la productora de la serie, de Warner Bros., había expresado en sus redes sociales: “Estamos devastados al saber del fallecimiento de Matthew Perry. Fue un verdadero regalo para todos nosotros”.

Por si parte, los creadores de la serie de la serie Marta Kauffman y David Crane, y el productor ejecutivo Kevin Bright, hicieron público un comunicado que decía: "Éste fue ‘El episodio en el que tenemos nuestros corazones rotos”. El texto está en el estilo de los capítulos de “Friends”.

Esperado reencuentro

A lo largo de 10 temporadas, Friends se centró en la vida de la caprichosa Rachel Green (Jennifer), la distraída Phoebe Buffay (Lisa), los hermos Ross (David) y Monica Geller (Courtney), el ‘actor’ Joey Tribbiani (Matt) y el sarcástico Chandler Bing (interpretado por Matthew Perry)

En total se grabaron 236 episodios de 1994 y 2004. Tiempo en el que impusieron tendencias de moda, cortes de peinado, frases y modismos, pero, sobre todo, se compartieron buenos momentos.

Después de casi 2 décadas de ausencia y de proyectos por separado, el elenco aceptó (por una considerable paga) trabajar de nuevo en conjunto. Si bien el episodio de reunión no fue una continuación a la historia, sino, literal, un reencuentro entre amigos, nos dejó momentos divertidos y de reflexión.

Fue ahí donde pudimos escuchar, en voz de Perry, los periodos de ansiedad que sufrió durante esa época. Cómo buscaba hacer reír a la audiencia con sus frases, y que no todo en su vida era tan feliz como se mostraba en la pantalla.

Sin duda, la muerte del joven actor dejó devastados a propios y extraños. Después de hablar abiertamente de su problema con las drogas, la publicación de sus memorias y su decisión de alejarse de los medios con intención de centrarse en su salud, ningún miembro del elenco esperaba tener que despedirse de Matthew Perry en estas circunstancias.