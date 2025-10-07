Jackie Apostel es 9 años mayor que Cruz Beckham y así responde a quienes critican su relación

El romance del hijo menor de Victoria y David Beckham ha generado controversia, el joven Cruz Beckham de 20 años, hizo oficial su relación con Jackie Apostel de 29, en octubre de 2024, pero la diferencia de edad entre ambos ha desatado una ola de críticas y comentarios en redes sociales.

Tras la polémica, la famosa compositora decidió responder a quienes aseguran que es extraño que una mujer de 29 salga con un chico que acaba de cumplir los 20 años.

Jackie Apostel responde a quienes critican su relación con Cruz Beckham por la diferencia de edad

Todo comenzó cuando su suegra, Victoria Beckham, compartió una serie de fotos en su perfil de Instagram, del lanzamiento de su colección Primavera-Verano 2026 en la Semana de la Moda en París.

Victoria estuvo acompañada de su esposo, David Beckham, y de sus tres hijos, Harper, Romeo y Cruz, quien estuvo acompañado de su novia Jackie.

“Los quiero muchísimo a todos... ¡No podría hacerlo sin ustedes!”, escribió la diseñadora en el pie de foto de la publicación, lo que generó un comentario sobre la diferencia de edad de casi 10 años entre su hijo Cruz y su novia Jackie.

"¿Por qué una chica de 29 años sale con un chico de 20?”, comentó un seguidor en la publicación de Beckham. “Es simplemente extraño”, agregó.

Apostel respondió y explicó sus razones para salir con el tercer hijo de Victoria y David Beckham: “Porque es amable, divertido, inteligente, cariñoso, motivado, maduro, talentoso, leal y también muy guapo”, escribió.

La polémica relación de Cruz Beckham y Jackie Apostel

Cruz no se quedó atrás y decidió presumir a su novia en su perfil de Instagram, donde compartió fotografías de ambos disfrutando de la Semana de la Moda en París.

Jacki y Cruz fueron vistos juntos por primera vez en el festival de Glastonbury en junio de 2024, un mes después se les vio saliendo por la noche en la ciudad británica y fueron fotografiados asistiendo juntos a la Semana de la Moda de París en septiembre.

Finalmente en octubre de ese mismo año, Cruz hizo oficial su relación con Jackie en Instagram, con una felicitación por su cumpleaños. Desde entonces han compartido publicaciones juntos y momentos familiares con los Beckham.

