Jennifer Lopez regresa a la música con ‘This is Me... Now’, el gesto más romántico dedicado a Ben Affleck

Como cada año sucede durante el Día de San Valentín, las celebridades aprovecharon para demostrarles a sus respectivas parejas cuánto las aman, comprobando que muchas veces el amor es capaz de subsistir al paso del tiempo.

Tal fue el caso de Jennifer Lopez, quien no desaprovechó el Día de los enamorados demostrándole un romántico gesto a su esposo Ben Affleck, con quien finalmente se casó en 2022, después de haber vivido una historia de amor intermitente con más de dos décadas de duración y varios desencuentros.

Fue con el recordatorio del anuncio del estreno del álbum ‘This is Me... Now’ como la también llamada ‘Diva del Bronx’ conmemoró a su esposo y además celebró su regreso a la industria después de diez años de no haber lanzado un nuevo material, posicionándose nuevamente como compositora.

JLo y Ben Affleck han vivido una historia de amor intermitente @jlo

‘This is Me... Now’, una oda al amor de JLo y Ben Affleck

“Escribí el álbum ‘This Is Me... Then’ en un tiempo, hace 20 años, cuando me enamoré del amor de mi vida en ese momento y terminamos rompiendo”, relató JLO a la agencia de noticias EFE.

“Pero 20 años más tarde nos reencontramos y me sentí muy inspirada para volver y escribir de nuevo sobre la experiencia de tener una segunda oportunidad con este tipo de amor”, continuó la artista de origen latino, quien optó por renovar el nombre de su antigua creación para que fuera un retrato de su romance actual con su pareja.

En pleno día de San Valentín Jennifer Lopez hizo un recordatorio del próximo lanzamiento de su álbum dedicado a Ben Affleck @jlo

El material discográfico contará en total con 13 temas, de los cuales ya es posible disfrutar de “This Is Me … Now” y “Can’t Get Enough”.

“La idea de ‘This is Me... Now’ es la de aceptarse a uno mismo, aceptar quién eres ahora. A veces miramos hacia atrás y decimos ‘podría haber hecho mejor esto, podría haber hecho mejor aquello’. Pero en ese momento quizás estabas haciéndolo lo mejor que podías con lo que sabías”, señaló también la diva a la agencia, dejando en claro que tiene en claro los errores que no le permitieron permanecer unida con Affleck en la primera etapa de su relación.

Jennifer Lopez se sincera en ‘This is Me... Now’

El nuevo albúm de JLO es descrito en plataformas musicales digitales como un espacio donde la cantante “desnuda sus emociones en una arrebatadora carta de amor”, lo cual introduce a la intensidad con la que transcurrirán los temas.

Reafirmando este punto, “Jenni from the block” confirma a EFE “He compartido y desnudado una parte de mi alma y he mostrado una parte de mí que nunca había mostrado antes con la intención de dejar que la gente conozca los diferentes tipos de crecimiento que se necesitan para entender el amor”.