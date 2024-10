La fuerte reflexión de Jennifer Lopez sobre su soltería tras separarse de Ben Affleck

Jennifer Lopez y Ben Affleck mantuvieron a sus fans en suspenso, pues durante meses el rumor de su separación circuló en redes sociales, hasta que finalmente este fue confirmado.

Por lo anterior, ambos se han mantenido al margen y poco han hablado al respecto, sin embargo, en fechas recientes JLo compartió una emotiva charla con un medio internacional, en la que se sinceró y relexionó acerca de su soltería luego de separarse de Ben Affleck .

A través de una entrevista concedida para el medio Interview Magazine, la reina del Bronx declaró que “ estar en una relación no la define y tienes que estar y sentirte completo si quieres algo “completo en tu vida”, refiriéndose a las relaciones amorosas.

También habló respecto a tomar la decisión de separarse “tienes que ser bueno por ti mismo. Pensé que había aprendido eso, pero no descubrí que no fue así. Y luego, este verano, tuve que decir: Necesito irme y estar sola. Quiero demostrarme a mí misma que puedo hacerlo”, afirmó Jennifer Lopez.

Jennifer Lopez reconoció que no ha sido fácil su divorcio con Ben Affleck @jlo

En cuanto a la soltería confesó que en ocasiones se siente sola, asustada y triste pero reconoce que es importante darse cuenta que ese tipo de cosas no te van a matar. “No puedo buscar la felicidad en otras personas. Tengo que tener la felicidad dentro de mí. Solía decir que era una persona feliz, pero seguía buscando algo que alguien más pudiera llenar, y simplemente pensaba: No, en realidad soy tan buena”, contó para el medio citado.

Cuándo se divorciaron Jennifer López y Ben Affleck

De acuerdo con El País, los rumores que llevaban meses circulando, fueron confirmados el pasado 20 de agosto de 2024, en el que hubiera sido su segundo aniversario de bodas, poniendo punto final a una historia que de manera intermitente se desarrolló por más de 20 años.