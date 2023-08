La historia detrás del gran amor de Sandra Bullock que también la salvó de la depresión

Sandra Bullock se encuentra viviendo uno de los episodios más tristes en el ámbito personal, pues Bryan Randall, su pareja desde el 2015 falleció en días pasados, a consecuencia de la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), enfermedad con la que llevaba luchando al menos tres años.

Hasta el momento, Sandra no ha dado declaraciones al respecto, pero la familia de Bryan se encargó de dar la noticia a través de un comunicado: “Con mucha tristeza compartimos que Randall murió pacíficamente el 5 de agosto luego de una pelea de tres años contra la ELA. Bryan eligió que su viaje con la enfermedad permaneciera en la privacidad y quienes lo quisimos hicimos todo lo posible para honrar su petición”.

Sandra y Bryan se conocieron cuando la actriz se encontraba atravesando una fuerte crisis depresiva, tras su separación de Jesse James. El exmarido de la protagonista de The proposal, le había sido infiel y Bullock exigió el divorcio. Randall fue para Bullock, según varios medios, el amor de su vida y quien la salvó de ese oscuro pasado, tanto así, que ella anunció su retiro de la actuación para poder disfrutar su faceta familiar.

En entrevista para Entertainment Tonight, Sandra comentó lo que necesitaba en esta etapa de su vida: “Ahora mismo y no sé por cuánto tiempo será, necesito estar en el lugar que me hace más feliz. Me tomo mi trabajo muy en serio cuando estoy haciéndolo. Solo quiero estar 24/7 con mis bebés y mi familia”.

En cuanto a la persona con la que la actriz se veía envejeciendo, llegó a comentar que lo único que quería era “a alguien que me haga reír, que me estimule, que me haga extrañar cuando no está cerca, alguien a quien pueda admirar y de quien me sienta orgullosa de decir ‘este es mi hombre’”.