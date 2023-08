La razón por la que Eva Mendes no aparece con Ryan Gosling en público

El papel de conquistador mostrado por Ryan Gosling en pantalla superó a la ficción en 2011 cuando en el set de grabación de la película dirigida por Derek Cianfrance, The Place Beyond the Pines, el actor conoció a la mujer que posteriormente se convertiría en la madre de sus hijos, Eva Mendes.

Desde aquel entonces, la relación sentimental desarrollada entre la estadounidense con ascendencia cubana y el protagonista de La la land (2016) no ha dejado de ser un referente romántico entre generaciones, debido a la estabilidad que han consolidado.

Sin embargo, a pesar de pertenecer a la lista de las más bellas parejas de Hollywood, Ryan y Eva suelen mantenerse muy herméticos respecto a su vida familiar, reflejándose en la ausencia de Mendes en los eventos más importantes de “el nuevo Ken”.

Eva y Ryan son otro ejemplo en la industria de que el amor entre personajes puede superar a la ficción @evamendes

Eva Mendes estuvo ausente en la promoción de Barbie la película

Uno de los hitos más recientes en la carrera de Gosling ha sido su papel protagónico en la última película dirigida por Greta Gerwig y coprotagonizada al lado de Margot Robbie, la cual gracias al éxito en taquilla podría incrementar considerablemente los números en la cuenta de banco del actor.

Por la misma relevancia del filme sorprendió a la audiencia la ausencia de Eva Mendes en las distintas alfombras rosas y las labores de promoción a las que asistió Gosling; y aunque parecieran complejas sus razones para no acompañar a su amado esposo, en realidad son muy simples.

Mendes y Gosling comparten la paternidad de dos niñas: Esmeralda y Amanda @evamendes

La protagonista de Más rápido, más furiosos (2003) ha revelado por medio de interacciones con sus fans en redes sociales que el motivo por el cual no acompañó a Ryan en los eventos públicos de esta etapa de su carrera fue porque prefiere mantener privada su relación y todos sus asuntos personales.

Ante este poco debatible punto, Gosling mostró comprensión e hizo ver por medio de varios gestos que aunque no contara con la presencia física de su esposa, sí la tenía presente. Por ejemplo, cuando llevó colgando en el cuello un dije con la inicial de Eva grabada en la tipografía de Barbie.