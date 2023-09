Las películas de Barbra Streisand que debes ver al menos una vez en la vida

En la espera de los próximos lanzamientos discográficos de Barbra Streisand, aprovechamos para recordar que también es una de las actrices más icónicas de Hollywood, que ha dejado una huella imborrable en la industria del cine.

El talento indiscutible y estilo inconfundible de Barbra Streisand la convierten en una verdadera inspiración para muchas mujeres. Por eso, te presentamos algunas de las mejores películas de Barbra Streisand y te contamos dónde puedes verlas.

Empezaremos con “Funny Girl”, una película que catapultó a Streisand a la fama y le valió el premio de la Academia por su actuación.

En este clásico musical de 1968, Barbra interpreta a Fanny Brice, una cantante y comediante que lucha por triunfar en el mundo del espectáculo.

Esta cinta es una mezcla perfecta de comedia y drama, con increíbles números musicales y una actuación deslumbrante de Streisand. Puedes encontrar “Funny Girl” en algunas plataformas de streaming como Claro Video, Apple TV o rentarla en YouTube.

Otra película destacada en la filmografía de Barbra Streisand es “The Way We Were”, estrenada en 1973. Esta romántica historia de amor ambientada en los años de la Segunda Guerra Mundial cuenta con la participación de Robert Redford en el papel masculino.

Streisand brilla como Katie Morosky, una mujer apasionada y luchadora que se enamora de un joven y atractivo escritor.

“The Way We Were” es una película emotiva y con una química palpable entre los protagonistas. Puedes disfrutar de esta película en plataformas como Apple TV

Barbra Streisand lanzará nuevo material discográfico Kevin Mazur/Getty Images for The Dwight D. Opperman Foundation

Si buscas una película divertida y llena de energía, no puedes perderte “What’s Up, Doc?”, estrenada en 1972.

Esta comedia clásica sigue las peripecias de Judy Maxwell, interpretada por Streisand, una joven que se ve envuelta en una serie de enredos románticos y situaciones hilarantes en San Francisco.

La química entre Barbra Streisand y Ryan O’Neal hace de esta película un verdadero deleite para los amantes de la comedia romántica. Puedes encontrar “What’s Up, Doc?” en plataformas como HBO o Amazon Prime.

Otra película que no puede faltar en esta lista es “Yentl”, dirigida y protagonizada por Streisand en 1983. En este filme, Barbra interpreta el papel de una mujer judía que se hace pasar por hombre para poder estudiar en una escuela talmúdica.

“Yentl” es una película conmovedora que aborda temas de género y la lucha por perseguir los sueños. Puedes encontrar esta película en plataformas como Amazon Prime Video o iTunes.

En conclusión, las películas de Barbra Streisand son verdaderas joyas del cine y reflejan su talento y carisma innegable. Ya sea en comedias románticas o en dramas emotivos, Streisand siempre deja una huella imborrable en sus personajes. Si quieres disfrutar de sus mejores películas, no dudes en buscarlas en las plataformas de streaming mencionadas y déjate cautivar por el encanto de esta gran actriz.