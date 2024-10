Leire Martínez deja La Oreja de Van Gogh: ¿cuál será el futuro de la banda?

Esta semana La Oreja de Van Gogh anunció la salida de Leire Martínez, una noticia que ha sorprendido y conmocionado a sus fans en España y el mundo entero. ¿Pero cuáles fueron los motivos de su separación y qué pasará con la banda tras esta situación? Aquí te lo explicamos al detalle.

La donostiarra llegó a la agrupación española hace 17 años tras la salida de Amaia Montero, por lo que, ahora, esta inesperada situación ha generado también una ola de rumores sobre un posible regreso de la primera vocalista de la banda.

¿Por qué Leire abandona La Oreja de Van Gogh y qué pasara con la agrupación tras su salida?

La tarde de este lunes 14 de octubre la agrupación musical anunció la salida de su vocalista a través de un emotivo comunicado que fue publicado en sus redes sociales oficiales.

“Después de 17 años maravillosos repletos de música y emociones que jamás olvidaremos, queremos anunciar que las trayectorias profesionales de Leire y La Oreja de Van Gogh seguirán caminos separados”, decía el mensaje.

En el mismo comunicado explican que esta decisión “dura y difícil” llega después de mucho tiempo de reflexión y profundas conversaciones” y que, que el motivo de ello es porque ambas partes no han “conseguido acercar” sus “diferentes maneras de vivir el grupo”.

Por último, la banda recalcó que si bien “termina una etapa fascinante” será algo que “todos” la llevarán en “el corazón” ya que les “ha permitido disfrutar de la mejor profesión del mundo de una manera soñada”.

Leire Martínez fue vocalista de La Oreja de Van Gogh por 17 años Instagram @leiremo_oficial

Mientras que a raíz de esta noticia mucho se ha especulado sobre el futuro de la banda ya que hay quienes sugieren que podría darse el regreso de Amaia Montero.

Sin embargo, El País reveló, a partir de una supuesta fuente cercana al grupo, que de momento eso no ocurriría Aunque tampoco lo descartó por completo. Por lo que ahora el curso de la agrupación es incierto.

Tras la salida de Leire Martínez, se rumora el regreso de la cantante Amaia Montero Facebook La Oreja de Van Gogh

Por otro lado, la separación de la vocalista se da semanas después de que la propia Leire se pronunciara sobre los rumores de un retorno de su antecesora. “No me gustan las faltas de respeto. Y a mí, que se diga que vuelve Amaia Montero no me importa, no me afecta para nada. Lo que no me gusta es que se me ningunee. Si fuera verdad que vuelve es algo que no me planteo. Será el grupo quien decida o no”, apuntó.