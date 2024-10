La dura acusación del príncipe William a Meghan Markle tras desaparecer las joyas de Lady Di

Nuevos rumores sugieren que el príncipe William habría lanzado una dura acusación hacia Meghan Markle luego de que, presuntamente, desaparecieran unas joyas que pertenecían a Lady Di. Una noticia que se da luego de varias especulaciones sobre un posible retorno del príncipe Harry a la Familia Real Británica.

Recordemos que hace unas semanas la prensa británica reveló que el duque de Sussex tendría la intención de volver con su familia ya que no estaba conforme con su vida en los Estados Unidos. Sin embargo, ahora la nueva información revelada también pone en duda si sería posible este regreso del benjamín de Carlos III con los suyos.

¿De qué acusa el príncipe William a Meghan Markle?

Según la información brindada por The Mirror, el príncipe de Gales se encontraría preocupado por el paradero de piezas de la colección de joyas de Diana luego de que estuvieron en posesión de la duquesa de Sussex ya que no ha visto que ella las lleve puestas en un tiempo.

El príncipe William estaría preocupado por el paradero de las joyas de Lady Di que están en posesión de Meghan Markle Getty Images

Asimismo, entre estas joyas de las que se habría hecho la exactriz estadounidense se encuentra el anillo de compromiso que le dio Harry. Una pieza con un gran significado emocional y que, de acuerdo con lo que informó una fuente al citado medio, parece haber “desaparecido” en los últimos meses.

Para quienes no lo sepan bien, esta sortija contenía dos joyas de la princesa Diana junto a una piedra de Botsuana en una banda de oro simple. En tanto que la pieza fue modificada a petición de la propia Markle.

Además, cabe resaltar que el anillo fue mostrado públicamente ya con este cambio hasta 2019 durante el Trooping The Colour de ese año. Sin embargo, en este 2024 Meghan se ha dejado ver sin su anillo, lo cual ha desatado una gran preocupación tanto en el heredero al trono como dentro de la Casa Real Británica.

Una fuente reveló que el príncipe William está desesperado por el hecho de que su cuñada no luzca el anillo de compromiso que le dio el príncipe Harry Getty Images

“Y es seguro decir que ha hecho sonar las alarmas en el Palacio. El príncipe William ha hecho correr la voz a través de amigos en común de que quiere saber qué está pasando. No saber dónde están es inquietante para William”, indicó la misma fuente que también aseguró que “no tiene sentido” que Meghan no “porte con orgullo” las joyas de Lady Di.

Por otro lado, la versión que se ha manejado sobre el hecho de que la californiana no use esta joya de su suegra es porque “se encuentra en reparación”. Sin embargo, todo parece indicar que su cuñado no cree nada de ello.