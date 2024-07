Margot Robbie lució su baby bump con este increíble look para embarazadas y encantó al mundo entero

La noticia del embarazo de Margot Robbie es una de las cuestiones que más emocionados ha mantenido a sus fans, y en su más reciente aparición en público dejó más que confirmado que su primer bebé viene en camino y que Margot se perfila para ser una de las mom to be más estilosas de la temporada con este look que encantó al mundo entero.

Margot Robbie y su esposo, Tom Ackerley, estuvieron presentes en las semifinales individuales masculinas de Wimbledon, donde vieron a Daniil Medvedev enfrentarse a Carlos Alcaraz.

Como era de esperarse, la actriz llamó la atención de los asistentes y la prensa pues se trata de su primer look de embarazada, así que de inmediato destacó. Para esta ocasión tan especial en que el mundo entero puso los ojos en el baby bump de la actriz, Robbie eligió un vestido muy veraniego en tono blanco, con corte asimétrico y estampado polka dots. Una pieza de Pieter Mulier.

El look lo complementó con par de mules negros de punta abierta con tacón y unas gafas de sol en forma de cat eye. Un acierto total que, ya sea que estés embarazada o busques un look para impactar, es una gran alternativa para replicar.

Margot Robbie tiene el look perfecto para embarazadas este verano Getty Images

¿Cómo se llama la pareja de Margot Robbie?

El futuro padre del primer hijo de Margot Robbie se llama Tom Ackerley, quien es un productor de cine británico. La pareja se conoció en 2013 mientras trabajaban en la película “Suite Française”.

Se casaron en diciembre de 2016 en una ceremonia privada en Australia. Desde entonces, han trabajado juntos en varios proyectos a través de su compañía de producción, LuckyChap Entertainment.

Actualmente se ven felices y emocionados por la llegada de su primogénito, el cual, desde antes de nacer ya tiene los ojos del mundo en él y en la espera de su nacimiento.