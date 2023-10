Matthew Perry, Chandler de Friends, muere a los 54 años: por qué lo recordaremos

El actor estadounidense Matthew Perry, conocido por su papel de Chandler Bing en la serie de televisión Friends, falleció el sábado 28 de octubre de 2023 a los 54 años. La causa oficial de la muerte aún no se ha revelado, pero se cree que fue un ahogamiento accidental.

Perry fue uno de los actores más populares de la década de 1990 gracias a su papel en la popular sitcom Friends, junto a Jennifer Aniston y Courteney Cox. La serie, que se emitió durante 10 temporadas, fue un éxito mundial y Perry se convirtió en una estrella internacional.

El actor también participó en otras series de televisión y películas, como The Whole Nine Yards (2000), Fools Rush In (1997), Three to Tango (1999) y Serving Sara (2002). Cintas donde actúo junto a nuestra querida Salma Hayek y Elizabeth Hurley.

Por qué recordaremos a Matthew Perry

1) Por ser Chandler, de Friends

Matthew Perry será recordado por su papel de Chandler Bing en Friends. El personaje, un sarcástico y torpe escritor de comedia, fue uno de los más queridos de la serie. Perry interpretó al personaje con humor y sensibilidad, lo que le valió el reconocimiento de la crítica y el público.

2) Ejemplo de lucha contra las adicciones

Además de su papel en Friends, Perry también será recordado por su lucha contra las adicciones. El actor ha hablado abiertamente sobre su adicción a las drogas y el alcohol, y su recuperación. Su testimonio ha inspirado a muchas personas que luchan contra los mismos problemas.

3) ¿Le propuso matrimonio a Salma?

Si y no. Lo que pasa es que su personaje le propuso matrimonio al personaje que interpretaba Salma Hayek. esto ocurrió en la película Fools Rush In. De la cual te compartimos un momento.

Si bien la cinta no fue un éxito en taquillas, si aún no la has visto, no te defraudará en un fin de semana relajado donde busques una comedia ligera, con situaciones (inverosímiles), pero divertidas.

4) Nos da nostalgia por los 90

En la reunión, donde descubrimos que Matthew era el más joven del crew, nos hicieron revivir los mejores momentos de la serie, pero, al mismo tiempo, nos revelaron lo que estaba pasando en sus vidas en esos momentos.

5) Sí salió con Julia Roberts

La relación sólo duró un par de meses. Y quizá por eso no fue tan mediática, lo que sí quedó en la memoria fue el capítulo de Acción de Gracias donde Julia Roberts interpreta a la “actriz” Susie Moss y le juega una mala pasada a Chandler.

La emoción de salir con Julia Roberts fue una presión difícil de tolerar: “Salir con Julia Roberts había sido demasiado para mí. Siempre había estado seguro de que ella iba a romper conmigo. ¿Por qué no lo haría?”, escribió en su libro.

Matthew Perry, muere a los 54 años

De acuerdo a AFP, Matthew Perry, uno de los astros de la comedia televisiva “Friends” fue encontrado muerto en su residencia, según reportaron el sábado medios estadounidenses.

Las autoridades dijeron a Los Angeles Times que Perry fue hallado sin signos de respuesta en un jacuzzi de su casa de Los Angeles.

En 2020, Mathew Perry abrió su cuenta de Instagram, donde compartía detalles de su vida privada.

El LA Times y TMZ fueron los primeros en reportar el suceso y ambos dijeron que no había señales de acto criminal, al citar fuentes anónimas.

La muerte de Matthew Perry, a los 54 años, nos toma por sorpresa. El actor, quien dio vida a Chandler en Friedns, había hablado abiertamente de sus problemas con adicciones. Desanse en paz, siempre lo recordaremos.