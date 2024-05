“Las mujeres estamos salvando al mundo desde siempre”, Jennifer Lopez visita la CDMX y nos hace reflexionar

Jennifer Lopez posee algo más que una belleza que hace que la voltees a ver, la actriz, cantante y empresaria posee un fuerte carácter, así como una actitud inteligente y directa, tal como lo comprobamos en la conferencia de prensa de la nueva película de acción de Netflix, Atlas.

Aunque la conferencia de prensa inició con casi una hora de retraso, la prensa recibió con calidez a Jennifer Lopez, a Simu Liu y a Brad Peyton. La cita fue en el Hotel St Regis de la Ciudad de Mexico, ahí vimos a una JLo radiante, enfundada en un jumpsuit metálico semitraslúcido, plataformas plateadas, con la melena suelta y desenfadada, y portando su mejor actitud.

Jennifer estuvo acompañada por su coprotagonista y por el director del proyecto. La actriz se mostró radiante y cercana, aunque reaccionó de forma tensa cuando un periodista de manera impertinente le preguntó sobre el estado de su relación con el actor Ben Affleck. Jennifer contestó tajante: “Eres mejor que esto”.

Obvio, la actriz no hizo ninguna declaración adicional, pero en su mano portaba su argolla de matrimonio. Así que, por si estaban al pendiente, todo bien ahí. Para relajar la situación, Simu tomó el micrófono, pidió a los asistentes evitar tratar más ese tema y, en su lugar, habló de cómo la cantante y actriz estadounidense de origen puertorriqueña es una mujer comprometida y empática, ganándose el aplauso de la audiencia.

Desde The Cell, Jennifer Lopez no había trabajado en otro proyecto de ciencia ficción. Televisa

¿Jennifer Lopez vs. las nuevas tecnologías?

Así que, regresando al tema de su visita: Jennifer vino a promocionar el film Atlas. En la nueva cinta, Lopez da vida a Atlas Shepherd, una brillante analista de datos con una profunda desconfianza hacia la inteligencia artificial. El problema llega cuando, en su lucha por salvar la humanidad, tiene que apoyarse, precisamente, en una IA.

Si sientes que Waze no siempre está de tu lado o has tenido un malentendido con Alexa, entenderás por qué creemos que hay novedades que nos sobrepasan, y por eso, le preguntamos a Jennifer su opinión sobre el mundo digital y sus retos. Sonriente, la actriz nos contestó: “la tecnología avanza todo el tiempo, y hay muchas cosas que me ponen nerviosa. Ya sabes, como cuando piensas en la inteligencia artificial”.

La cantante de “On the Floor” reflexionó sobre el papel y la evolución de la Inteligencia Artificial: “esta película en sí misma te lo muestra, hace un buen trabajo mostrando ambos lados de la historia, que es más o menos lo que puede salir muy bien con la IA y cómo realmente podemos usarla para ser una versión mejorada de nosotros mismos, de alguna manera”, afirma la actriz y continúa su reflexión, “luego (la película también muestra) cómo puede salir realmente mal, como con el personaje de Simu, quien pueden destruir, tomar el control y prácticamente aniquilar la humanidad”.

Simu Liu, Jennifer Lopez y Brad Peyton en la conferencia de prensa de la cinta Atlas. Televisa

Cómo convive JLo con la IA

A sus 54 años, la actriz considera que “existe la idea de que, por ejemplo, tenemos que tener mucho respeto cuando se trata de la inteligencia artificial”. Pero, para la intérprete de “Waiting For Tonight”, “(la IA) es como cualquier tecnología”.

Ya entrada en la conversación, Jennifer nos compartió una anécodota profesional relacionada a su faceta de cantante: “Recuerdo que en el mundo de la música, cuando apareció Internet, todo el mundo decía que nunca se iba a apoderar de la música. Pues, bien, sucedió”.

La lección de vida Jennifer

Por último nos compartió un consejo que va más allá de la película, de Internet y de las IA’s: “Tienes que estar realmente abierto al hecho de que habrá cambios todo el tiempo, y no son cambios que siempre podamos predecir, en ocasiones no los podemos preveer porque estamos estancados en nuestra propia realidad”.

Así que, ¿cómo salvar al mundo en estos tiempos? Con balance, “se trata de respetar a las nuevas tecnologías y no dejar que se apoderen de nosotros de ninguna manera, sino utilizarlas para ayudarnos de la mejor manera posible. Se trata de equilibrio”.

Anteriormente, la actriz había reflexionado sobre la importancia de interpretar personajes como Atlas, diciendo: “Siento que las mujeres estamos salvando al mundo desde el inicio de los tiempos”.