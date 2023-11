Natalie Portman advirtió sobre los peligros de ser una estrella infantil: ¿qué dijo?

Natalie Portman habló recientemente en una entrevista sobre los niños actores o child stars y los peligros que pueden enfrentar por dedicarse a la actuación a una edad muy temprana, pues considera que no es prudente que los menores deban trabajar en esta industria siendo muy pequeños.

Fue durante una entrevista con el portal Variety que la actriz de El Cisne Negro dio su punto de vista sobre ser una estrella infantil y los aspectos negativos sobre ello, ya que en su opinión, es mejor entrar a la actuación cuando ya se es mayor.

¿Qué dice Natalie Portman sobre las estrellas infantiles?

Cuando se le preguntó sobre si dejaría a sus hijos adentrarse a la industria actoral, comentó que no ve con buenos ojos que los niños trabajen como actores. “No animaría a los jóvenes a entrar en esto (a la actuación). No me refiero a nunca; me refiero a cuando son niños”, recalcó.

La actriz Natalie Portman comenzó su carrera actoral desde muy joven Instagram

También, indicó que en su caso tuvo ‘suerte’ y que gracias a sus progenitores pudo disfrutar de su infancia sin ningún tipo de riesgo o peligro. “Siento que fue casi un accidente de suerte que no me hicieran daño, además de tener unos padres maravillosos y muy sobreprotectores”, contó.

Recordemos que Natalie Portman tenía solo 12 años cuando protagonizó la película El Perfecto Asesino, en 1994, por lo cual estas declaraciones llaman bastante la atención, dado que ella es actriz desde pequeña.

Sin embargo,durante la misma charla ahondó más en los motivos por los que considera que la industria hollywoodense puede ser un tanto riegosa para niños y adolescentes. “He escuchado demasiadas historias malas como para pensar que los niños deberían ser parte de ellas. Dicho esto, conozco todas las conversaciones que hemos tenido estos últimos años. Ha hecho que la gente sea más consciente y cuidadosa”, explicó.

Natalie Portman protaagonizó su primera película a los 12 años Especial

Aunado a lo anterior, la también directora de cine de origen israelí insistió en que a esas edades, los menores no tendrían ni siquiera porqué laborar. “Pero, en última instancia, no creo que los niños deban trabajar. Creo que los niños deberían jugar e ir a la escuela”.

Por otro lado, aunque la actriz de 42 años contó con el apoyo y protección de sus padres, no estuvo exenta del acoso por ser una actriz infantil, ya que en un talk show con Drew Barrymore en 2020, confesó que llegó a sufrir bullying en la escuela, pues sus compañeros pensaban que ella se creía especial por ser famosa.