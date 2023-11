Cómo compartir con los niños el espíritu de la Navidad

¡Amamos las tradiciones de fin de año! Cuando el espíritu de la Navidad se respira en cada rincón de tu hogar y puedes compartir tiempo de calidad con tu familia. Para hacer esta celebración aún más especial, te recomendamos divertidas alternativas para integrar a los niños de la casa.

“La Navidad supone una alegría especial, como si fuese una época para animarse, para contar historias”, dice Jeanette Winterson en su libro Días de Navidad: cuentos y recetas. La Navidad, de hecho, es un relato de hace siglos, y es también el cuento que todos nos contamos: quizá para ti sea motivo de tristeza y nostalgia, y aún no encuentras en ella razón para sentirte alegre, sino todo lo contrario. Para otras personas, esta época del año representa únicamente gastos y estrés. Y para muchos otros, y en ese grupo me incluyo, ésta temporada es la más maravillosa y significativa del año.

Siempre me gustó la Navidad, sin duda, mis padres y mi familia contribuyeron en gran medida a eso, y también tengo una fuerte inclinación hacia la fantasía y los relatos. Con la llegada de mis hijos, la cosa se puso mejor: descubrí lo divertido que era sorprenderlos, ser la señora Claus y mantener la ilusión en ellos, pues no sólo los veo muy felices, ahora disfruto con mayor intensidad esta época.

Es a través de sus ojos y de su inocencia ante las historias y las tradiciones que envuelven esta celebración que la saboreo aún más. Mejor aún: es con ellos y por ellos que comencé a crear nuevas costumbres que hoy disfrutamos mucho y le dan un sentido más profundo. Aunque en la mayoría de los hogares se ha convertido en una festividad muy comercial, eso en realidad depende de nosotros.

En la época navideña es posible crear estos momentos en familia: en torno del árbol o a la corona de adviento. Pexels

Ideas para compartir el espíritu de la Navidad

Si tu intención es disfrutar esta temporada (por algo compraste este especial) y hacer que sea muy especial para los niños que te rodean (tus hijos, sobrinos o nietos), te invito a hacer de ella un relato amoroso, divertido y con mucho sentido.

Hay varias prácticas pequeñas que pueden sumarle significado a la época, para que ésta no sólo sea recordada por ellos como días de fiestas en que los adultos se divierten por su lado o se estresan, o en la que reciben muchos regalos (y cada año, el reto de recibir algo más sorprendente que el año anterior), o en que acompañan a sus padres a los centros comerciales y ven la cajuela del auto llenarse de bolsas sin significado.

Aquí algunos consejos para que construyas en ellos una narración más profunda y valiosa que los acompañará en su vida adulta.

1) El origen de un relato navideño

Sin importar tu religión, vale la pena recordar con ellos, cada año, que la Navidad tiene un origen en el nacimiento del niño Jesús, y que éste representa el gran amor de Dios a sus hijos. Jesús nació para perdonar, para hacer una especie de “borrón y cuenta nueva” en la humanidad. Y en ese sentido, la Navidad es la oportunidad ideal para reflexionar y perdonar aquellas situaciones que nos incomodaron a lo largo del año, reconocer nuestros errores y aciertos y confiar en que es posible empezar un nuevo año con un cuaderno en blanco, en el que escribiremos una nueva historia –una que seguro tendrá también sus aciertos y desaciertos– con más tolerancia y entendimiento hacia los demás. Porque ninguno somos perfectos.

2) Momento de agradecer

Ya está más que dicho que el agradecimiento diario por todas las bendiciones que tenemos (salud, un techo, familia…) es una práctica muy poderosa para el bienestar emocional y físico. Enséñale a tus hijos a tener un espacio de agradecimiento. Particularmente en la época navideña es posible crear momentos en familia únicos. Por ejemplo, en torno del árbol o a la corona de adviento, cada noche o cada mañana, pueden dedicar cinco minutos para tomarse de las manos y agradecer lo que ese día recibieron.

Los niños necesitan experimentar la lección de compartir y entender que no son el centro del universo. Pexels

3) Compartir el espíritu

Ahora más que nunca, los niños necesitan experimentar la lección de compartir y entender que no son el centro del universo. Llevarlos a algún asilo a pasar su tiempo con ancianos (o con sus propios abuelos que ya no se encuentran tan llenos de salud) es muy valioso y constructivo; enseñarles a elegir lindos regalos de las cosas que ya no usan, permitirles que las envuelvan y las lleven a donar o a una casa hogar para niños, será un regalo para ellos mismos. Un buen tip es traer regalos de ‘segunda mano’ (pero en buenas condiciones) en la cajuela, y cuando tus pequeños vean niños necesitados, entregarlos ellos mismos y aprender que, cuando das, recibes más de lo que ofreces.

4) Lee con los niños

La lectura diaria, los 365 días del año, es uno de los mejores regalos que puedes darles a tus hijos. Y particularmente en época navideña, es un obsequio excepcional. Y esto por varios motivos: primero, les estás regalando tu tiempo y, con ello, el sentirse merecedores de tu atención en una época particularmente agitada. Segundo, compartes con ellos las reflexiones que los relatos implican. Hay muchísimas lecturas, desde cuentos clásicos hasta las historias más actuales, que pueden compartir en familia según cada edad. Quizá pueden elegir un cuento o novela de varios capítulos e ir leyendo cada uno durante cada noche del mes o, bien, una serie de relatos breves para cada mañana, tarde o noche.

Finalmente, recuerda que es en los momentos cotidianos de los días previos a la Navidad donde se construyen las memorias y buenos momentos que tus pequeños coleccionarán como recuerdos de su infancia, y que les permitirán disfrutar no solamente ahora, sino en el futuro, una época del año con mayor intención y significado, y con la certeza de que fueron tan amados y felices que se encuentran dispuestos a continuar ese legado, incluso, cuando tú ya no estés.

Transmitir el espíritu de la Navidad a nuevas generaciones no es tarea sencilla, pero a través de dinámicas divertidas y originales, los niños disfrutarán de estas fechas tanto o más que tú, porque pasar un buen tiempo de calidad es el mejor regalo.